Giải pháp giúp hộ kinh doanh 'nhẹ ví' nhưng vẫn thịnh vượng mỗi ngày

Người tiêu dùng vì thế cũng không cần sử dụng tiền mặt hoặc thao tác phức tạp mỗi lần thanh toán. Đây chính là bước đi mới để hộ kinh doanh “nhẹ ví” mà vẫn thêm thịnh vượng mỗi ngày.

Hệ sinh thái thanh toán đa năng – kết nối chủ hộ kinh doanh với cá nhân mua hàng

“Trước đây, tôi phải vừa dùng máy POS, vừa theo dõi ví điện tử, lại kiểm tra tài khoản thủ công. Có hôm khách đông, vừa tính tiền vừa lo đối chiếu sổ sách khiến tôi rất áp lực. Giờ mọi thứ gói gọn trong ứng dụng VPBank NEO, không cần nhiều thiết bị cồng kềnh mà vẫn quản lý được dòng tiền” – anh Nguyễn Đăng Minh, chủ một cửa hàng tạp hóa tại TP.HCM, chia sẻ.

Câu chuyện của anh Minh cũng là khó khăn chung của hàng triệu hộ kinh doanh cá thể: Phải sử dụng nhiều loại máy móc, ứng dụng rời rạc, tiền về mỗi nơi một chút. Chính từ thực tế ấy, VPBank đã phát triển Siêu giải pháp thanh toán – một hệ sinh thái công nghệ không chỉ “đóng gói” riêng cho hộ kinh doanh mà còn nâng cao trải nghiệm cho khách hàng cá nhân với mục tiêu biến việc thu – chi hằng ngày thành trải nghiệm đơn giản, minh bạch và tiết kiệm nhất có thể.

Điểm đặc biệt của Siêu Giải pháp Thanh toán này không nằm ở một tính năng đơn lẻ, mà ở cách tất cả được kết nối trong cùng một nền tảng VPBank NEO, đáp ứng nhu cầu cho cả khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh. Đối với hộ kinh doanh, một chủ cửa hàng nhỏ cũng có thể xử lý như doanh nghiệp lớn: Nhận tiền bằng QR, cho phép khách thanh toán “chạm” bằng tài khoản, hay biến chiếc smartphone thành máy POS di động với tính năng Tap to Phone.

Doanh thu vốn dĩ rải rác ở nhiều ví điện tử, nhiều tài khoản, giờ đây tập trung hiển thị trên một tài khoản duy nhất, đồng thời chủ cửa hàng còn có thể xem báo cáo theo từng ca làm việc, theo từng nhân viên, theo từng điểm bán nếu có nhiều cửa hàng ngay trên ứng dụng Shop Thịnh Vượng của VPBank NEO.

Sự tiện lợi không dừng lại ở khâu nhận tiền, với Loa Thịnh Vượng, mỗi giao dịch thành công sẽ được thông báo bằng âm thanh ngay tại quầy, giúp chủ quán và nhân viên theo dõi tức thì mà không cần nhìn vào màn hình điện thoại. Một quán ăn sáng bình dân nay cũng có thể vận hành chuyên nghiệp như cửa hàng hiện đại, vừa phục vụ khách vừa an tâm vì dòng tiền được ghi nhận rõ ràng.

Hoặc đối với gói giải pháp Bion khi đăng ký đồng thời Shop Thịnh Vượng, đây không chỉ giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho hộ kinh doanh - những người luôn cần sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý dòng tiền, mà với khả năng tích hợp các tiện ích quản lý thu chi, Bion giúp chủ quán dễ dàng kiểm soát dòng tiền, tách biệt rõ ràng giữa tài chính cá nhân và hoạt động kinh doanh.

Bion không chỉ đơn giản hóa quy trình, mà còn mang đến nhiều ưu đãi thiết thực, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí vận hành. Chủ quán có thể giao dịch qua máy POS VPBank với mức phí quẹt thẻ ưu đãi chỉ từ 0 đồng, tận hưởng tài khoản số đẹp với ưu đãi đến 80%, đồng thời được miễn phí quản trị doanh số thông qua nền tảng Shop Thịnh Vượng. Đặc biệt, khi duy trì số dư theo điều kiện, khách hàng còn được miễn phí sử dụng tài khoản đa tiện ích VPSuper – một công cụ hỗ trợ toàn diện cho hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, gói tuân thủ giúp hộ kinh doanh đáp ứng nhanh các quy định pháp luật, đặc biệt trong việc phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử. Tích hợp trực tiếp vào hệ thống, gói này tự động hóa quy trình xuất hóa đơn, kết nối với cơ quan thuế, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian đáng kể. Những thủ tục vốn được coi là rườm rà giờ đây được xử lý chỉ bằng vài thao tác trên ứng dụng.

Shop Thịnh Vượng – gọn nhẹ, quản lý minh bạch

Sau bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái thanh toán, cái tên đang được nhiều hộ kinh doanh nhỏ chú ý chính là Shop Thịnh Vượng. Khác với các giải pháp tài khoản thông thường chỉ để nhận tiền, sản phẩm này được VPBank phát triển như một “sổ sách điện tử” thu nhỏ, tự động ghi nhận và phân tích dòng tiền ngay khi giao dịch diễn ra.

Sự khác biệt đầu tiên chính là ở khả năng quản lý. Với QR thông thường, mỗi giao dịch chỉ để lại một dòng thông báo trong tài khoản, khiến chủ cửa hàng buộc phải cộng trừ thủ công hoặc đối chiếu cuối ngày. Còn với Shop Thịnh Vượng, mọi giao dịch đều được hệ thống phân loại rõ ràng: Theo ca làm việc, nhân viên, thậm chí theo từng cửa hàng trong chuỗi. Thay vì ôm sổ tay hay Excel, giờ đây hộ kinh doanh chỉ cần mở ứng dụng là có ngay báo cáo chi tiết. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn giúp giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch trong kinh doanh.

Khác biệt thứ hai nằm ở trải nghiệm dành cho chủ cửa hàng. Quét một mã QR thông thường có thể chỉ kết thúc ở việc “tiền đã nhận”. Nhưng Shop Thịnh Vượng còn mang đến khả năng theo dõi và phân loại nguồn thu một cách linh hoạt theo từng mặt hàng, ca bán hàng hoặc từng cửa hàng. Nhờ đó, chủ quán không chỉ kiểm soát dòng tiền hiệu quả mà còn dễ dàng tách bạch doanh thu theo từng hoạt động kinh doanh cụ thể, phục vụ tốt hơn cho việc quản lý và hoạch định tài chính.

Với Bộ Siêu Giải pháp Thanh toán nói chung và Shop Thịnh Vượng nói riêng, VPBank không chỉ trao cho khách hàng một phương thức thanh toán hiện đại, mà còn mang lại sự an tâm, tiết kiệm và cơ hội phát triển bền vững.

