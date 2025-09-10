Giải Chạy vì trái tim 2025 tiếp sức phẫu thuật cho trẻ em nghèo

(VTC News) -

Chương trình do Công ty Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng chương trình Nhịp Tim Việt Nam và Vết Sẹo Cuộc Đời tổ chức. Giải chạy nhằm gây quỹ phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.

Năm nay, với thông điệp nhân văn “Cùng em trọn nhịp yêu thương”, chương trình bước sang mùa thứ 11 – một dấu mốc đặc biệt, khẳng định hành trình hơn một thập kỷ gieo hy vọng và hồi sinh sự sống cho hàng ngàn trái tim nhỏ bé.

Nhiều vận động viên sẽ tham dự giải “Chạy vì trái tim 2025” tổ chức ở TP.HCM.

Theo Ban tổ chức, phía sau nụ cười hồn nhiên của những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh là hành trình chống chọi với đau đớn và sự bất an về tương lai. Không ít gia đình lâm vào cảnh bế tắc khi chi phí phẫu thuật vượt xa khả năng. Chính trong những hoàn cảnh ấy, “Chạy vì trái tim” là nhịp cầu kết nối hàng triệu tấm lòng, để mang đến cho các em cơ hội hồi sinh quý giá.

Ra đời từ năm 2013, “Chạy vì trái tim” trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu trong lĩnh vực thể thao cộng đồng, quy tụ hàng nghìn người tham gia mỗi năm. Qua từng mùa giải, chương trình không chỉ kết nối hàng ngàn trái tim mà còn mang đến cơ hội sống mới cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Tính đến nay, chương trình đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng và 1.716 ca phẫu thuật thành công.

Trong năm 2025, giải chạy đặt mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng, tương ứng khoảng 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham gia trực tiếp từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.