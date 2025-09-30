Giải bơi chải thuyền rồng: Bản sắc văn hóa và chiều sâu thương hiệu

(VTC News) -

Tháng 10, khi những cơn gió heo may se lạnh bắt đầu về, mặt hồ Tây xanh thẳm lại rộn ràng tiếng trống thúc, tiếng reo hò vang vọng trong giải bơi chải thuyền rồng – một lễ hội không chỉ mang tinh thần thể thao mà còn chất chứa trong đó hồn cốt văn hóa Việt. Giữa nhịp sống hiện đại, giải bơi chải được tổ chức thường niên như một lời nhắc nhở về cội nguồn, về sức mạnh đoàn kết cộng đồng đã theo ta từ bao đời.

Từ lễ hội dân gian đến bản sắc cộng đồng

Bơi chải thuyền rồng vốn không xa lạ với người Việt. Từ ngàn xưa, những vùng ven sông, ven biển vẫn tổ chức hội đua thuyền mỗi dịp lễ tết, mừng mùa, hay tưởng nhớ tiền nhân. Tiếng trống thúc giục, tiếng hò reo náo nức, những cánh tay rắn rỏi cùng nhịp chèo mạnh mẽ… tất cả tạo thành bức tranh vừa thiêng liêng, vừa gần gũi.

Ở đó, người ta không chỉ thi tài về sức mạnh hay kỹ thuật, mà còn tôn vinh tinh thần đoàn kết. Bởi trên một con thuyền rồng, mỗi tay chèo đều là một nhịp tim, nếu lệch đi một nhịp thôi, con thuyền khó lòng lao nhanh về phía trước. Thuyền rồng vì thế trở thành biểu tượng của đồng lòng, của khát vọng vươn lên, vượt qua sóng gió.

Ngày nay, khi giải bơi chải thuyền rồng được tổ chức bên Hồ Tây – trái tim của Hà Nội, sự kiện không chỉ là một cuộc đua thể thao, mà còn là lễ hội văn hóa, nơi du khách và người dân được hòa mình vào truyền thống lâu đời trong bối cảnh hiện đại.

Hơn 30 năm qua, Vietnam Airlines đã trở thành cánh chim mang hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tà áo dài xanh ngọc của tiếp viên, nụ cười thân thiện, món phở nóng hổi trên khay suất ăn… đều là “tấm danh thiếp” giới thiệu đất nước ra thế giới. Trên bầu trời, hãng là biểu tượng của một quốc gia hiện đại, hội nhập. Nhưng thương hiệu chỉ thật sự bền vững khi không chỉ tỏa sáng ra bên ngoài, mà còn nuôi dưỡng bản sắc từ bên trong. Và việc tổ chức giải bơi chải thuyền rồng nhiều năm nay chính là cách Vietnam Airlines thực hiện sứ mệnh này.

Khi gắn kết với một lễ hội truyền thống, Hãng Hàng không Quốc gia không chỉ góp phần bảo tồn văn hóa, mà còn gieo vào lòng mỗi hành khách, mỗi vận động viên, mỗi người tham dự niềm tự hào về cội nguồn. Văn hóa ấy không phải điều gì xa xôi, mà hiện hữu trong từng nhịp trống, từng giọt mồ hôi trên mái chèo, từng tiếng hô vang trên bến nước.

Thương hiệu mạnh phải có chiều sâu văn hóa

Trong thời đại hội nhập, thương hiệu được đo lường bằng nhiều chỉ số: Thị phần, doanh thu, mức độ nhận diện. Nhưng tất cả những con số đó đều dễ dàng biến đổi nếu thiếu đi một nền tảng: Chiều sâu văn hóa.

Một thương hiệu mạnh không chỉ được biết đến rộng rãi, mà còn phải chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào và gắn bó. Đó là lý do Vietnam Airlines chọn gắn kết với giải bơi chải thuyền rồng. Bởi ở đó, giá trị văn hóa không chỉ được trưng bày mà còn được thực hành, được sống động trong từng khoảnh khắc.

Đua thuyền rồng dạy ta bài học: Muốn con thuyền đi nhanh, phải cùng nhịp, cùng sức, cùng ý chí. Xây dựng thương hiệu cũng vậy: Muốn vươn xa, cần cả tập thể đồng lòng, cần một nền tảng văn hóa làm “dòng chảy” nâng đỡ. Bởi vậy, sự kiện bơi chải không chỉ là một cuộc vui, mà là một cách bồi đắp giá trị thương hiệu từ trong ra ngoài. Nó nhắc nhở rằng thương hiệu không chỉ nằm ở logo, ở màu sơn máy bay, ở những chiến dịch quảng cáo, mà còn ở cách thương hiệu ấy gắn kết với di sản, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, và gieo hạt giống văn hóa cho mai sau.

Ai đó đã từng nói, một thương hiệu có thể bay cao nhờ công nghệ, nhờ chiến lược kinh doanh, nhưng để bay lâu, bay xa, cần một đôi cánh mang tên bản sắc. Vietnam Airlines hiểu rõ điều này, nên bên cạnh hành trình mở rộng đường bay, nâng cấp dịch vụ, hãng không ngừng chăm chút cho chiều sâu văn hóa: Từ việc giữ gìn hình ảnh áo dài trên chuyến bay, đưa ẩm thực truyền thống vào thực đơn, đến việc đồng hành cùng các sự kiện văn hóa cộng đồng như giải bơi chải thuyền rồng.

Mỗi lần trống hội vang lên bên Hồ Tây, mỗi mái chèo rẽ nước, không chỉ là sức mạnh thể thao, mà còn là sức mạnh tinh thần, sức mạnh văn hóa. Và khi thương hiệu biết nâng niu những giá trị ấy, thương hiệu sẽ không chỉ đứng vững trên thị trường, mà còn trong lòng mỗi con người.

Runway trên bầu trời và đường đua dưới mặt nước tưởng chừng xa cách, nhưng lại cùng chung một triết lý: Muốn vươn cao, vươn xa, cần có nền tảng vững chắc từ bên trong.

Với Vietnam Airlines, giải bơi chải thuyền rồng không chỉ là một sự kiện thể thao – văn hóa, mà còn là lời khẳng định triết lý thương hiệu: Một thương hiệu mạnh phải có chiều sâu văn hóa, phải bồi đắp giá trị bền vững từ trong ra ngoài. Như những mái chèo đồng lòng đưa con thuyền rồng tiến lên, Vietnam Airlines đang cùng văn hóa dân tộc đưa thương hiệu Việt bay xa, không chỉ là hình ảnh quốc gia trên bầu trời, mà còn là nơi nuôi dưỡng bản sắc từ trong lòng dân tộc.