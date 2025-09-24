Giá xăng ngày mai dự báo giảm khoảng 400 đồng/lít

(VTC News) -

Cả hai loại dầu cơ bản trên thế giới đều phục hồi sau những phiên giảm nhẹ trước đó. Cụ thể, lúc 6h ngày 24/9, giá dầu WTI ở mức 63,80 USD/thùng, tăng 0,39 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở mức 67,79 USD/thùng, tăng 1,22 USD/thùng. Tuy nhiên, trước đó, giá dầu Brent và WTI đã giảm liên tiếp trong 4 phiên, mất khoảng 3%.

Theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phía Bắc, giá xăng dầu trong nước sẽ biến động theo tình hình xăng dầu thế giới. Theo diễn biến thị trường hiện nay, dự báo trong kỳ điều hành giá kỳ tới, giá bán lẻ xăng dầu có thể sẽ giảm.

Giá xăng ngày mai dự báo được điều chỉnh giảm (Ảnh: Minh Đức).

Trong đó, dự báo giá xăng RON 95 - III giảm khoảng 400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 - II giảm khoảng 300 đồng/lít; dầu Diesel tăng nhẹ ở mức khoảng 100 đồng/lít.

Trong khi đó, theo tính toán của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), giá xăng trong nước có thể giảm 160-200 đồng/lít, trong khi dầu diesel lại tăng 300-400 đồng/lít.

Cụ thể, xăng E5 RON92 nhiều khả năng lùi về khoảng 18.300 – 18.400 đồng/lít, trong khi RON95-III dự kiến giảm về 19.500 – 19.600 đồng/lít.

Trái ngược với xu hướng này, dầu diesel có thể tăng lên 19.400 – 19.500 đồng/lít, nhờ giá dầu thành phẩm DO 0.05S tăng trên thị trường quốc tế. Dầu hỏa cũng có khả năng nhích nhẹ, tiếp tục duy trì trên 16.500 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành chiều 18/9, giá xăng E5 RON92 tăng 230 đồng/lít, không cao hơn 19.986 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 208 đồng/lít, không cao hơn 20.608 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, không cao hơn 18.705 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 176 đồng/lít, không cao hơn 18.544 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 40 đồng/kg, không cao hơn 15.130 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước có 37 phiên điều chỉnh, trong đó 14 phiên giảm, 17 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.