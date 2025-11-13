Giá xăng hôm nay tăng hay giảm trong kỳ điều hành mới?

(VTC News) -

Theo đó, nhiều ý kiến dự báo giá xăng có thể tiếp tục giảm nhẹ 20 - 50 đồng/lít, giá dầu mazut cũng có thể giảm khoảng 300 đồng/kg. Ngược lại, giá dầu hỏa và dầu diesel có thể tăng khoảng 200 - 500 đồng/lít.

Giá xăng chiều nay dự báo tiếp tục giảm, trong khi giá dầu diesel có thể tăng nhẹ. (Ảnh: Công Hiếu).

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy, giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày 13/11 nhiều khả năng sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ 0,2 - 0,3% so với kỳ trước.

Cụ thể, xăng E5 RON92 có thể giảm khoảng 0,3%, xuống mức 19.660 đồng/lít; xăng RON95 dự báo giảm 0,2%, còn khoảng 20.386 đồng/lít; giá dầu mazut có thể tiếp tục giảm khoảng 315 đồng, xuống 14.005 đồng/kg. Còn giá dầu hỏa và dầu diesel nhiều khả năng tăng 2,2 - 2,3%, lên mức lần lượt 19.417 đồng/lít và 19.487 đồng/lít.

Theo nhận định của VPI, liên Bộ Tài chính - Công Thương trong kỳ điều hành sắp tới có thể sẽ tiếp tục không trích lập hoặc chi quỹ bình ổn giá, giúp giá bán lẻ duy trì trong biên độ ổn định.

Nếu đúng như dự báo thì giá xăng trong nước chiều nay sẽ giảm lần thứ hai liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 6/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm 78 đồng/lít, không cao hơn 19.682 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 72 đồng/lít, không cao hơn 20.416 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu tăng, giảm tùy loại: Giá dầu diesel tăng 120 đồng/lít, không cao hơn 19.323 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 124 đồng/lí, không cao hơn 19.395 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 319 đồng/kg, không cao hơn 14.320 đồng/kg.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 42 phiên điều chỉnh, trong đó có 18 phiên giảm, 19 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới giảm mạnh

Sáng 13/11, giá dầu WTI đứng ở mức 58,49 USD/thùng, giảm 2,55 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 62,70 USD/thùng, giảm 2,46 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về nguy cơ dư cung trên thị trường toàn cầu khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là OPEC+, tiếp tục tăng sản lượng. Đồng thời, sản lượng từ các nước ngoài OPEC cũng đang trên đà tăng trưởng.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định thị trường vẫn đang bị ám ảnh bởi tình trạng dư cung được báo trước rõ ràng nhất trong lịch sử. Đó chính là lực cản lớn đối với giá dầu.

Cùng với đó, yếu tố nhu cầu tiếp tục là điểm đáng chú ý. Theo báo cáo của JPMorgan, tính đến ngày 4/11, nhu cầu dầu toàn cầu chỉ tăng 850.000 thùng/ngày, thấp hơn mức dự báo trước đó là 900.000 thùng/ngày.

"Các chỉ số tần suất cao cho thấy tiêu thụ dầu tại Mỹ vẫn khá ảm đạm", bản tin cho biết, dẫn chứng từ hoạt động đi lại yếu và lượng hàng hóa vận chuyển bằng container sụt giảm.

"Tỷ lệ hoạt động của các nhà máy lọc dầu đang thấp, cho thấy nhu cầu đối với dầu thô tại Mỹ không mạnh, chủ yếu do mùa bảo trì nhà máy diễn ra trên diện rộng. Yếu tố này đang gây áp lực lên giá", ông Kilduff cho biết thêm.

Trong động thái phản ánh tình trạng nguồn cung dồi dào, Arab Saudi - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - đã mạnh tay giảm giá bán dầu thô cho khách hàng châu Á trong tháng 12, giữa lúc các nước OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng.

"Chúng tôi cho rằng áp lực giảm giá dầu sẽ tiếp diễn, củng cố dự báo giá dầu đạt 60 USD/thùng vào cuối năm 2025 và giảm xuống 50 USD/thùng vào cuối năm 2026, thấp hơn so với phần lớn dự báo hiện nay", Capital Economics nhận định.

Tuy nhiên, một yếu tố đang phần nào hạn chế đà giảm là các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga, được áp đặt hai tuần trước. Dù sản lượng từ OPEC+ gia tăng, các lệnh cấm vận này vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.