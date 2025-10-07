Giá xăng dầu hôm nay 7/10: Tiếp đà tăng

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khoảng 1% sau khi OPEC+ chỉ nâng sản lượng nhẹ hơn dự kiến cho tháng 11, giữa lo ngại dư cung và triển vọng nhu cầu yếu trong quý IV.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh minh hoạ).

Trước đó, OPEC cùng Nga và một số nhà sản xuất nhỏ khác cho biết sẽ nâng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 11, tương đương mức tăng của tháng 10, giữa lúc thị trường vẫn lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài.

Theo các nguồn tin, trong quá trình chuẩn bị cuộc họp, Nga ủng hộ mức tăng này để tránh gây áp lực lên giá, trong khi Saudi Arabia lại mong muốn tăng gấp đôi, thậm chí gấp bốn lần, nhằm nhanh chóng giành lại thị phần.

Chuyên gia Tamas Varga của PVM Oil Associates cho biết, quyết định tăng sản lượng khiêm tốn được đưa ra trong bối cảnh xuất khẩu dầu của Venezuela đang gia tăng, nguồn cung dầu Kurdistan nối lại qua Thổ Nhĩ Kỳ và lượng dầu Trung Đông chưa bán hết cho kỳ giao hàng tháng 11 vẫn còn nhiều.

Ả Rập Xê Út cũng giữ nguyên giá bán chính thức đối với dầu Arab Light xuất sang châu Á. Một số nhà máy lọc dầu trong khu vực từng kỳ vọng giá bán sẽ tăng nhẹ, song kỳ vọng này đã giảm sút khi nguồn cung dầu Trung Đông gia tăng, khiến mức chênh lệch giá giảm xuống mức thấp nhất trong 22 tháng qua.

Dù Mỹ đang gây sức ép buộc Ấn Độ cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết các cuộc tấn công gần đây nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga đã khiến nguồn cung dầu nước này tăng lên, phần nào hỗ trợ giá dầu toàn cầu.

Ngoài ra, triển vọng nhu cầu suy yếu trong quý IV là yếu tố khác khiến thị trường khó bứt phá. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, trong tuần kết thúc ngày 26/9, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng mạnh hơn dự kiến, trong bối cảnh hoạt động lọc dầu và nhu cầu giảm.

“Nếu sản lượng tăng dần ổn định, giá dầu có thể tránh được đà giảm sâu. Tuy nhiên, diễn biến sắp tới phụ thuộc nhiều vào việc kinh tế Mỹ có thể tăng tốc trở lại trong phần còn lại của năm 2025 và sang 2026 hay không - yếu tố này sẽ tác động đáng kể tới nhu cầu”, ông Chris Beauchamp, chuyên gia phân tích thị trường tại IG Group, nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.