Giá xăng dầu hôm nay 5/7: Tăng nhẹ phiên cuối tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu tăng khi các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng những nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần duy trì hòa bình tại Trung Đông.

Một phần hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục theo thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn sau khi hai nước tiến hành các cuộc không kích đáp trả lẫn nhau cuối tuần trước.

Trong bối cảnh triển vọng xuất khẩu dầu được cải thiện, các quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh đang đẩy mạnh tăng sản lượng. Theo khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC trong tháng 6 đã tăng thêm khoảng 3,3 triệu thùng/ngày so với tháng trước.

Giá dầu tăng nhẹ. (Ảnh: Whichcar)

Khi nguồn cung dầu trở nên dồi dào hơn, thị trường đã chuyển sang trạng thái cho thấy nguồn cung trong tương lai được kỳ vọng sẽ ổn định hơn và giảm nguy cơ thiếu hụt.

Tuần qua, giá dầu thế giới ghi nhận 2 phiên giảm và 3 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent chỉ thấp hơn 5 cent so với mức đóng cửa của thứ Sáu tuần trước.

Thị trường xăng dầu thế giới trong tuần qua đã chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như xuất hiện các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran; cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có tín hiệu tích cực; OPEC+ có khả năng nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8...

Giá xăng dầu trong nước

Từ chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: Xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 200 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trước đó, ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.