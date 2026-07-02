(VTC News) -

Chiều 2/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 1.055 đồng/lít, không cao hơn 19.730 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III giảm 788 đồng/lít, không cao hơn 20.415 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 690 đồng/lít, không cao hơn 21.176 đồng/lít, và giá dầu mazut giảm 977 đồng/kg, không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) như sau: xăng sinh học là 200 đồng/lít; dầu diesel: 200 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành quyết định không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, chỉ trong 1 tuần, giá xăng dầu đã 2 lần được điều chỉnh. Trước đó, tối muộn 1/7, giá xăng E5 RON92 được điều chỉnh tăng 1.426 đồng/lít, lên 20.785 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III tăng 1.287 đồng/lít, không cao hơn 21.203 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel không thay đổi, giữ mức 21.866 đồng/lít. Giá dầu mazut cũng giữ nguyên mức 15.030 đồng/kg.

Nguyên nhân của sự điều hành bất thường này là ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết cho phép kéo dài hời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 30/6 đến hết ngày 30/9, thêm 3 tháng so với quy định hiện hành.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, cụ thể xăng khoáng mức 10%, E5 8% và E10 7%.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ hôm nay 2/7. (Ảnh: Minh Đức).

Liên bộ Tài chính - Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xuất hiện các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran; cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có tín hiệu tích cực; OPEC+ có khả năng nâng sản lượng khai thác dầu từ tháng 8; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung nhiều vào cơ sở dầu khí của nhau…

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Biến động giá bán xăng dầu trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 2/7/2026)

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 25/6/2026 và kỳ điều hành ngày 02/7/2026 là: 98,166 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 4,100 USD/thùng); 100,092 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III (giảm 4,366 USD/thùng); 111,800 USD/thùng dầu diesel (tăng 0,414 USD/thùng); 432,810 USD/tấn dầu mazut (giảm 22,920 USD/tấn).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 2/7/2026 như sau:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.759 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.455 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 41.313 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.268 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 19.730 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.314 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 26.128 VNĐ/lít; Lào: 29.112 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.251 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 21.176 VNĐ/lít.

Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.