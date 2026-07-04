Giá xăng dầu giảm, hàng hóa vẫn 'bất động': Bộ Công Thương vào cuộc rà soát

(VTC News) -

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ, sáng 4/7.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Về vấn đề giá xăng dầu trong nước đã giảm sâu nhưng mặt bằng giá của nhiều hàng hóa vẫn chưa điều chỉnh tương ứng, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng trước hết cần xóa bỏ tâm lý lợi dụng biện động giá xăng dầu tăng để nâng giá hàng hóa một cách bất hợp lý.

Trong phạm vi các bộ ngành, hiện Bộ Công Thương chỉ quản lý một số ngành hàng, nên ông Nguyễn Sinh Nhật Tân mong muốn các bộ ngành khác cần tập trung chỉ đạo quyết liệt với địa phương, thương nhân, doanh nhân để rà soát lại, điều chỉnh mức giá mới theo mặt bằng mới.

"Nếu thương nhân, doanh nghiệp đưa ra lý do vì giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá tăng cao, thì phải thực hiện theo tỷ lệ thuận, giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo. Cần phải xoá bỏ tâm lý kiên trì giữ giá bất hợp lý", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Riêng Bộ Công Thương đã chỉ đạo quản lý thị trường ở Trung ương, địa phương vào cuộc rà soát lại toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật về giá, trong đó có niêm yết giá, găm hàng, giữ giá. Kết quả đến nay, lực lượng quản lý thị trường Trung ương cũng như địa phương đã xử lý rất nhiều vụ việc liên quan đến vi phạm về giá. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc này.

Về phía doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương khuyến cáo cần thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện kê khai, đảm bảo rà soát cơ cấu chi phí, điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động của thị trường để tăng giá, giữ giá bất hợp lý.

"Bộ Công Thương rất mong người tiêu dùng, người dân theo dõi các thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý đám đông. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến giá. Đặc biệt, kịp thời phản ánh đến các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường địa phương khi phát hiện có dấu hiệu bán không đúng theo giá niêm yết, bán giá cao hơn giá niêm yết, hoặc có biểu hiện găm hàng, đầu cơ", ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đưa mặt bằng giá hàng hóa điều chỉnh theo xu hướng giảm của giá xăng dầu trong thời gian tới.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống

Liên quan đến công tác điều hành thị trường xăng dầu thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng, cùng sự phối hợp của Bộ Công Thương, các bộ, ngành và địa phương, công tác điều hành thị trường xăng dầu tập trung thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt.

Thứ nhất là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống. Thứ hai là điều hành giá xăng dầu linh hoạt, hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng cho biết Chính phủ, Thủ tướng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý, điều hành thị trường xăng dầu.

Bộ Công Thương cũng ban hành nhiều quy định, văn bản chỉ đạo để triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung và điều hành thị trường. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối xăng dầu.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, với các giải pháp đã triển khai, nguồn cung xăng dầu được bảo đảm, việc điều hành giá được thực hiện linh hoạt và kết quả đạt được đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ ghi nhận.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu Chính phủ giao, điều hành giá xăng dầu linh hoạt theo các nguyên tắc đã đề ra, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.