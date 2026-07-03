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Vì sao giá xăng giảm sâu, quán ăn vẫn neo giá cao?
(VTC News) -
Mỗi khi giá xăng dầu tăng, quán ăn liền tăng giá nhưng khi xăng giảm, nhiều mặt hàng tiêu dùng vẫn neo ở mức cao.
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