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Vì sao giá xăng giảm sâu, quán ăn vẫn neo giá cao?

(VTC News) -

Mỗi khi giá xăng dầu tăng, quán ăn liền tăng giá nhưng khi xăng giảm, nhiều mặt hàng tiêu dùng vẫn neo ở mức cao.

VTC News
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