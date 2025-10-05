Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Tiếp tục đi lên nhờ khả năng OPEC+ tăng nguồn cung

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng sau thông tin về khả năng OPEC+ tăng nguồn cung. Theo các nguồn tin, 8 quốc gia OPEC+ có khả năng sẽ quyết định nâng sản lượng khai thác dầu trong tháng tới. Saudi Arabia, quốc gia dẫn đầu của nhóm này được cho là muốn thúc đẩy mức tăng lớn nhằm giành lại thị phần.

Ngoài ra, các nhà phân tích của JPMorgan cũng nhận định, tháng 9 đánh dấu bước ngoặt, khi thị trường dầu mỏ hướng tới thặng dư đáng kể trong quý IV/2025 và kéo dài sang năm 2026.

Các chuyên gia cảnh báo nguồn cung gia tăng, cộng với việc các nhà máy lọc dầu toàn cầu giảm công suất do bảo dưỡng và nhu cầu theo mùa sụt giảm, sẽ gây sức ép lên thị trường.

“Các chỉ số nhu cầu ở khu vực Đại Tây Dương đã giảm nhẹ khi mùa hè kết thúc. Từ tháng 10 trở đi, tình trạng dư cung theo cân đối cơ bản ngày càng rõ rệt”, chuyên gia Janiv Shah của Rystad Energy cho biết.

Giá dầu tiếp tục đi lên. (Ảnh: Business Today)

Trong khi đó, một vụ cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu El Segundo của Chevron (California, Mỹ) - cơ sở lớn nhất Bờ Tây với công suất 290.000 thùng/ngày. Dù chưa rõ tác động đến sản xuất, giới phân tích cho rằng ảnh hưởng đến giá dầu sẽ hạn chế.

“Nhà máy El Segundo nằm trên Bờ Tây, vốn tách biệt với phần còn lại của Mỹ về lưu thông dầu thô trong nước, vì vậy tác động có thể không đáng kể”, chuyên gia Tamas Varga của PVM nhận định.

Ole Hansen, nhà phân tích của Saxo Bank, bổ sung: “Ngoài việc đẩy giá xăng vốn đã cao tại California tăng thêm, tôi không cho rằng vụ cháy sẽ có tác động lớn đến thị trường chung”.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 2/10, giá xăng E5 RON92 tăng 6 đồng/lít, lên mức 19.624 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 44 đồng/lít, không cao hơn 20.209 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 380 đồng/lít, lên 19.038 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 377 đồng/lít, không cao hơn 19.005 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 161 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã có 23 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 21 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.