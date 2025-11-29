Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Quay đầu giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine kéo dài, làm gia tăng rủi ro địa chính trị.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, cả hai hợp đồng WTI và Brent đều hướng đến tháng giảm thứ tư liên tiếp chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2023, do kỳ vọng nguồn cung toàn cầu tăng.

Biên lợi nhuận lọc dầu mạnh đã hỗ trợ nhu cầu dầu thô tại một số khu vực, nhưng triển vọng dư cung sắp tới tiếp tục gây áp lực giảm giá, theo chuyên gia Janiv Shah từ Rystad.

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm nhẹ (Ảnh minh họa: iStock).

Khảo sát 35 nhà kinh tế và phân tích của Reuters cho thấy dự báo giá Brent trung bình năm 2026 ở mức 62,23 USD/thùng, giảm so với mức 63,15 USD trong dự báo tháng 10. Theo dữ liệu LSEG, giá trung bình của dầu Brent từ đầu năm 2025 đến nay là 68,80 USD/thùng.

Dấu hiệu về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine từng kéo giá dầu giảm mạnh đầu tuần này, nhưng thị trường đã phục hồi trong ba phiên gần đây khi đàm phán tiếp tục trì hoãn.

“Thị trường đang giằng co giữa việc hiện chưa có dấu hiệu nới lỏng trừng phạt đối với Nga, và kỳ vọng rằng dù tiến triển chậm chạp, các cuộc đàm phán vẫn mở ra triển vọng đạt được thỏa thuận trong tương lai”, chuyên gia John Evans của PVM Oil Associates nhận định.

Vào Chủ nhật, OPEC+ nhiều khả năng sẽ giữ nguyên mức sản lượng tại cuộc họp, đồng thời thống nhất một cơ chế đánh giá công suất tối đa của từng thành viên, theo hai đại diện của nhóm và một nguồn tin am hiểu trao đổi với Reuters.

Arab Saudi - nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới dự kiến tiếp tục giảm giá bán dầu tháng 1 cho khách hàng châu Á, tháng thứ hai liên tiếp, xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm do nguồn cung dồi dào và triển vọng dư cung.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.