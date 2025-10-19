Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Tiếp tục hồi phục nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng nhẹ nhờ kỳ vọng vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại.

Theo các chuyên gia, tâm lý rủi ro gia tăng khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang trong bối cảnh Bắc Kinh mở rộng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, còn Washington đe dọa áp thuế 100% và hạn chế xuất khẩu phần mềm từ ngày 1/11.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự đoán thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể dư thừa tới 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm sau, do các nhà sản xuất OPEC+ và các đối thủ khác đều tăng sản lượng, trong khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng vẫn yếu.

Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục hồi phục nhẹ. (Ảnh: Whichcar).

Ngân hàng Bank of America dự báo, giá dầu Brent có thể giảm xuống dưới 50 USD/thùng nếu căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang. Hai quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới cũng áp thêm phí cảng đối với các tàu chở hàng qua lại giữa hai nước. Những động thái "ăn miếng trả miếng" này có thể làm gián đoạn dòng chảy hàng hóa toàn cầu.

Tại Nga, nguồn cung sản phẩm dầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Các chuyên gia cho rằng, sự sụt giảm trong nguồn cung năng lượng từ Nga sẽ giúp giá xăng dầu thế giới có thêm điểm tựa.

Thị trường giá dầu chịu ảnh hưởng lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới tại Hungary trong hai tuần tới để thảo luận về xung đột tại Ukraine.

Nhà phân tích Tamas Varga từ PVM cho rằng, nếu quan hệ giữa Washington và Moscow dịu đi, giá dầu sẽ chịu áp lực giảm đáng kể.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Ở kỳ này, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.