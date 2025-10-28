Giá vàng trong nước giảm hơn 1 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

10h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 145,7 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay cũng lao dốc mạnh khi bốc hơi gần 100 USD/ounce. Theo đó, giá vàng thế giới hiện được niêm yết trên Kitco ở mức 3.986 USD/ounce, giảm 91 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Theo giới phân tích, giá vàng lao dốc do chịu tác động từ thông tin các nhà đàm phán Mỹ và Trung Quốc đạt được khung thỏa thuận thương mại sơ bộ vào cuối tuần qua bên lề các cuộc họp ASEAN tại Malaysia.

Giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới. (Ảnh: Minh Đức).

Khung thỏa thuận này dự kiến sẽ được hoàn thiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau vào cuối tuần này tại Hàn Quốc để gia hạn lệnh đình chiến thương mại và có khả năng đặt nền móng cho một thỏa thuận rộng hơn. Điều này cho thấy nguy cơ leo thang thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã giảm bớt.

Những diễn biến này đã thúc đẩy sự ưa chuộng tài sản rủi ro, gây áp lực lên sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank nhận định rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng nhưng áp lực bán ra có thể chưa kết thúc.

Theo các chuyên gia, trong lúc giá vàng biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng và tránh bỏ trứng vào 1 giỏ.

Bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc nhận định, trong lúc vàng biến động mạnh như thế này, việc đầu tư cần hết sức thận trọng.

Theo bà, những người mua vàng từ vùng giá 50 - 70 triệu đồng/lượng hiện có thể tạm yên tâm và cân nhắc các kênh đầu tư khác như bất động sản hoặc cổ phiếu.

Còn đối với nhà đầu tư mới nếu kỳ vọng lợi nhuận 50 - 60% như trước đây sẽ dễ “sốc”, bởi thị trường hiện đã khác. Đặc biệt, những người có tâm lý FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ), không mua được tại thương hiệu chính thức mà tìm đến thị trường tự do sẽ phải đối mặt với rủi ro về chất lượng vàng và pháp lý khi không có hóa đơn chứng từ.

"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng", bà Phương ví von.

Ngoài các rủi ro trên, theo bà Phương, khi tham gia đầu tư vàng cần tính đến cả chi phí cơ hội về thời gian, công sức. Giai đoạn vừa qua lượng cung hàng rất nhỏ. Nhiều nhà đầu tư phải đánh đổi, xếp hàng nhiều giờ chỉ để mua được 1 - 2 chỉ vàng. Có người xếp hàng mà vẫn không mua được.