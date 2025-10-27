Giảm gần 140 USD, giá vàng thủng mốc 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Lúc 22h30 ngày 27/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lao dốc với mức giảm hơn 137 USD/ounce và mất mốc 4.000 USD/ounce, mức thấp nhất trong 3 tuần gần đây.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong tối 27/10 (giờ Việt Nam). (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên nhân khiến giá vàng lao dốc là Mỹ và Trung Quốc tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài, khi 2 bên đạt được khung thỏa thuận sơ bộ về thuế quan.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và đại diện thương mại Jamieson Greer đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán Lý Thành Cương bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur. Đây là vòng thảo luận trực tiếp thứ năm giữa phái đoàn 2 nước kể từ tháng 5.

Trả lời NBC, ông Bessent cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ hoãn việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm và nam châm, đồng thời tránh được mức thuế 100% mới mà Tổng thống Trump dọa áp lên hàng hóa Trung Quốc.

Ông Bessent khẳng định khả năng leo thang thuế quan với Trung Quốc “về cơ bản đã được loại bỏ” sau các cuộc đàm phán thương mại mà ông mô tả là “rất tốt đẹp”.

Giá vàng thế giới thủng mốc 4.000 USD/ounce. (Ảnh minh hoạ).

Giới phân tích cho rằng, dù vàng vẫn đang giữ được mức hỗ trợ quan trọng nhưng áp lực bán ra có thể chưa kết thúc.

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, khả năng giá vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trước khi thiết lập một cột mốc mới. Mặc dù vậy, ông không lo ngại về giá vàng tương lai, bởi động lực tăng giá của kim loại quý này đã xây dựng vững chắc suốt nhiều năm qua.

Trước diễn biến bất ngờ của giá vàng thế giới, thị trường vàng trong nước được dự báo có thể sẽ biến động mạnh trong ngày mai (28/10). Hiện giá vàng miếng tại Doji và SJC đang được niêm yết ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng nhẫn phổ biến ở mức 14,58 - 14,83 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).