Giá vàng hôm nay 7/11: Tiếp tục hồi phục

(VTC News) -

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đi lên do đồng USD giảm giá và tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tài chính đang lan rộng.

Chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer của KCM Trade, cho biết, giá USD giảm một chút giúp vàng dễ dàng tăng giá hơn. Đồng USD giảm 0,2% sau khi lên mức cao nhất trong bốn tháng ở phiên trước, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người giữ các đồng tiền khác.

Phiên trước, giá vàng bất ngờ tăng dù kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu khả quan. Theo ông Waterer, tâm lý các nhà giao dịch vẫn bị chi phối bởi đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ kéo dài nhất trong lịch sử.

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã cắt giảm lãi suất vào tuần trước, nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho rằng đó có thể là đợt giảm lãi suất cuối cùng trong năm 2025. Vàng là tài sản không có lãi suất và thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 7/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.976 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích cho rằng đỉnh giá vàng thế giới năm 2025 có thể đã xuất hiện, nhưng đầu năm 2026 nhiều khả năng sẽ mở ra chu kỳ tăng mới.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, dù động lực ngắn hạn suy yếu nhưng nền tảng cơ bản của giá vàng thế giới vẫn rất vững chắc.

Ông cho rằng tâm lý thị trường đang chuyển từ hưng phấn sang thận trọng, khi các yếu tố như cắt giảm lãi suất, căng thẳng tài khóa và nhu cầu trú ẩn địa chính trị đã phần nào phản ánh vào giá vàng thế giới hiện nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện kỳ vọng khoảng 65% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12/2025, thấp hơn đáng kể so với mức trên 90% trước phát biểu của Chủ tịch Powell. Vàng, vốn không mang lại lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và khi kinh tế bất ổn.