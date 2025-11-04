Đóng

Giá vàng bước vào mùa tăng mạnh nhất: Chuyên gia nói gì?

(VTC News) -

Ngày 4/11, vàng miếng SJC tăng lên 147-149 triệu đồng/lượng, liệu vàng có tiếp tục tăng hay đang đối mặt với rủi ro giảm sâu.

Nguyễn Ngọc
