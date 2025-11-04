+
Giá vàng bước vào mùa tăng mạnh nhất: Chuyên gia nói gì?
(VTC News) -
Ngày 4/11, vàng miếng SJC tăng lên 147-149 triệu đồng/lượng, liệu vàng có tiếp tục tăng hay đang đối mặt với rủi ro giảm sâu.
Tin mới
Doanh nghiệp công nghệ Việt đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo
17:58 04/11/2025
VTC NEWS TV
Khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ sử dụng thẻ vé định danh mới từ 18/11
17:43 04/11/2025
Đời sống
Kỳ tích y học: Chàng trai 19 tuổi sống lại sau 4 lần ngừng tim
17:35 04/11/2025
Tin tức
Chính sách mới cho phép phạm nhân hiến mô, thể hiện tư duy pháp luật tiến bộ
17:35 04/11/2025
Chính trị
Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang
17:34 04/11/2025
Bản tin 113
Miss Universe 2025 vướng loạt ồn ào chỉ sau vài ngày diễn ra
17:21 04/11/2025
Hoa hậu
Bắt giữ kẻ buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về Nghệ An
17:20 04/11/2025
Bản tin 113
BIDV và WMI hợp tác phát triển đội ngũ Private Banker tiêu chuẩn quốc tế
17:00 04/11/2025
Kinh tế
Quốc vụ khanh Thụy Điển thăm Việt Nam, thảo luận hợp tác dự án đường sắt Bắc Nam
16:54 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Đà bứt tốc chưa từng có của hạ tầng giao thông TP.HCM, ai sẽ hưởng lợi?
16:53 04/11/2025
Bất động sản
Côn Đảo hướng đến đô thị biển sinh thái, di sản và du lịch đẳng cấp quốc tế
16:53 04/11/2025
Đầu Tư
2 thiếu niên ở Quảng Trị bỏ nhà, bắt xe ra Hà Nội vì tin lời người lạ trên mạng
16:46 04/11/2025
Tin nóng
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
16:45 04/11/2025
Chính trị
TP.HCM ra quân chiến dịch 60 ngày tăng tốc phát triển người tham gia BHXH, BHYT
16:44 04/11/2025
Đời sống
Có gì trong ly cà phê đắt nhất thế giới giá gần 1.000 USD ở Dubai?
16:44 04/11/2025
Tư liệu
Thế Giới Di Động nâng tầm thị trường camera: 'Có camera, tiện lắm, an toàn lắm'
16:44 04/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Doanh nhân Đặng Văn Thành đề xuất giảm thuế thu nhập bằng phát voucher
16:40 04/11/2025
Đầu Tư
Triều Tiên phóng pháo phản lực khi Bộ trưởng Mỹ thị sát biên giới
16:39 04/11/2025
Thời sự quốc tế
Lịch chiếu phim Nice to not meet you
16:38 04/11/2025
Phim
Khai mạc Futsal HDBank Sinh viên khu vực TP.HCM: Sân chơi của sức trẻ và đam mê
16:36 04/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Ông Hùng Cao đến Việt Nam: Tại sao Mỹ có Thứ trưởng Bộ Hải quân? Quân đội Mỹ tổ chức ra sao?
16:28 04/11/2025
Tư liệu
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng nhân sự tổ chức sự kiện
16:25 04/11/2025
Tin nóng
LĐBĐ Malaysia kháng cáo vì danh dự, nhân vật quyền lực tố FIFA sai luật
16:22 04/11/2025
Bóng đá Việt Nam
Dấu ấn 'White Night' - đêm nhạc hoàng gia Nga dành tặng khách hàng Techcombank
16:19 04/11/2025
Ca Nhạc
Người Đắk Lắk đưa tôm hùm, thuỷ hải sản đi tránh bão số 13 Kalmaegi
16:16 04/11/2025
Đời sống
Ca sĩ Vũ Hà bị đề nghị phạt 100 triệu đồng trong vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman
16:16 04/11/2025
Pháp đình
140 tay đua lội bùn, tắm mưa chinh phục giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam
16:03 04/11/2025
Lăn bánh 247
Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù
16:02 04/11/2025
Pháp đình
Báo Điện tử VTC News tuyển dụng kế toán thanh toán
16:02 04/11/2025
Tin nóng
Trực tiếp bóng đá Hà Nội FC vs PVF CAND, vòng 10 giải V.League 2025-2026
16:00 04/11/2025
Bóng đá Việt Nam