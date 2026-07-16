Giá tiêu hôm nay 16/7: Trong nước tăng 500 đồng/kg

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay 16/7 tăng 500 đồng/kg tại một số địa phương, đưa mặt bằng giá thu mua lên 137.000 - 140.000 đồng/kg.
Cụ thể, TP.HCM tăng 500 đồng/kg lên 138.000 đồng/kg. Đồng Nai và Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lần lượt đạt 137.500 đồng/kg và 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục giữ ổn định ở mức 140.000 đồng/kg.
Trước đó, thị trường hồ tiêu ghi nhận hai phiên biến động trái chiều. Trong phiên 14/7, giá thu mua đồng loạt giảm từ 3.000 - 4.000 đồng/kg, kéo mặt bằng giá xuống còn 134.500 - 137.000 đồng/kg. Lâm Đồng và TP.HCM cùng giảm 4.000 đồng/kg, Gia Lai giảm 3.500 đồng/kg, còn Đắk Lắk và Đồng Nai cùng giảm 3.000 đồng/kg.
Sang phiên 15/7, thị trường phục hồi khi giá tiêu tăng từ 2.000 - 3.000 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm. Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng trở lại mốc 140.000 đồng/kg, TP.HCM đạt 137.500 đồng/kg, Đồng Nai 137.000 đồng/kg và Gia Lai 136.500 đồng/kg.
Bảng so sánh giá tiêu trong nước từ 7/7 đến 16/7
|
Địa phương
|
7/7
|
8/7
|
9 - 13/7
|
14/7
|
15/7
|
16/7
|
Đơn vị
|
Lâm Đồng
|
135.000
|
136.000
|
141.000
|
137.000
|
140.000
|
140.000
|
đồng/kg
|
Đắk Lắk
|
135.000
|
136.000
|
140.000
|
137.000
|
140.000
|
140.000
|
đồng/kg
|
TP.HCM
|
134.000
|
135.000
|
139.000
|
135.000
|
137.500
|
138.000
|
đồng/kg
|
Gia Lai
|
134.000
|
135.000
|
138.000
|
134.500
|
136.500
|
137.000
|
đồng/kg
|
Đồng Nai
|
133.000
|
134.000
|
138.000
|
135.000
|
137.000
|
137.500
|
đồng/kg
Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu mới nhất tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), cập nhật đến sáng 16/7, tại Malaysia, giá tiêu đen Kuching ASTA giữ ổn định ở mức 9.350 USD/tấn, còn tiêu trắng ASTA đạt 12.250 USD/tấn.
Tại Indonesia, tiêu đen Lampung được niêm yết ở mức 7.079 USD/tấn, còn tiêu trắng Muntok ở mức 9.198 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.900 USD/tấn.
Đối với Việt Nam, giá tiêu xuất khẩu không thay đổi so với phiên trước. Cụ thể, tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.850 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 5.950 USD/tấn, còn tiêu trắng ở mức 8.200 USD/tấn.
Bảng giá tiêu thế giới hôm nay 16/7
|
Quốc gia
|
Loại tiêu
|
Giá (USD/tấn)
|
Indonesia
|
Tiêu đen Lampung
|
7.079
|
Tiêu trắng Muntok
|
9.198
|
Brazil
|
Tiêu đen ASTA 570
|
5.900
|
Malaysia
|
Tiêu đen Kuching ASTA
|
9.350
|
Tiêu trắng ASTA
|
12.250
|
Việt Nam
|
Tiêu đen loại 500 g/l
|
5.850
|
Tiêu đen loại 550 g/l
|
5.950
|
Tiêu trắng
|
8.200