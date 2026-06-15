Giá lúa gạo hôm nay 15/6/2026: Thị trường ổn định

(VTC News) -

Thị trường lúa gạo hôm nay 15/6 diễn biến ổn định tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sức mua trên thị trường chưa có nhiều đột biến, khiến mặt bằng giá tiếp tục duy trì ở mức cũ.

Tại các địa phương sản xuất trọng điểm, hoạt động mua bán diễn ra cầm chừng. Thương lái thu mua theo nhu cầu thực tế, trong khi nhiều nông hộ vẫn có tâm lý chờ giá tốt hơn trước khi bán hàng.

Giá lúa tươi hôm nay 15/6

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi các loại hôm nay gần như không thay đổi so với những phiên giao dịch trước.

Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 được thu mua trong khoảng 6.400 - 6.500 đồng/kg. Lúa OM 5451 dao động từ 5.700 - 5.800 đồng/kg, trong khi lúa IR 50404 được giao dịch ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg. Riêng lúa OM 34 duy trì quanh ngưỡng 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Ở phân khúc nếp, giá nếp khô 3 tháng dao động 9.600 - 9.700 đồng/kg, còn nếp IR 4625 tươi được thu mua từ 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 15/6/2026 đi ngang. (Ảnh minh họa)

Bảng giá lúa tươi ngày 15/6

Chủng loại lúa Giá (đồng/kg) OM 18 6.400 - 6.500 Đài Thơm 8 6.400 - 6.500 OM 5451 5.700 - 5.800 IR 50404 5.500 - 5.600 OM 34 5.100 - 5.200 Nếp IR 4625 tươi 7.300 - 7.500

Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm hôm nay 15/6

Giá gạo hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hiện dao động từ 8.650 - 8.750 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg, Đài Thơm 8 từ 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 được giao dịch quanh mức 10.750 - 10.900 đồng/kg. Nhiều doanh nghiệp cho biết lượng giao dịch chưa tăng mạnh do thị trường xuất khẩu đang trong giai đoạn theo dõi nhu cầu từ các khách hàng truyền thống.

Bảng giá gạo nguyên liệu và giá gạo thành phẩm hôm nay

Chủng loại gạo Giá (đồng/kg) Gạo nguyên liệu IR 504 8.650 - 8.750 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 - 9.600 Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 9.200 - 9.400 Gạo thành phẩm IR 504 10.750 - 10.900

Giá gạo xuất khẩu ngày 15/6 mới nhất

Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có nhiều biến động. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo Jasmine hiện được chào bán ở mức 509 - 513 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 485 - 495 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm được giao dịch ở mức 343 - 347 USD/tấn.

Bảng giá gạo xuất khẩu hôm nay

Chủng loại gạo Giá (USD/tấn) Gạo trắng 5% tấm 412 - 416 Gạo thơm 5% tấm 485 - 495 Gạo Jasmine 509 - 513 Gạo thơm 100% tấm 343 - 347

Mặc dù giao dịch quốc tế chưa thực sự sôi động, giá gạo Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh ở phân khúc gạo thơm chất lượng cao. Nhu cầu nhập khẩu từ một số thị trường châu Á, đặc biệt là Philippines, tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam.