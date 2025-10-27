Gia Lai hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng cho tàu cá không đủ điều kiện ra khơi

(VTC News) -

Ngày 27/10, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với 424 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Theo đó, tỉnh này sẽ hỗ trợ bằng tiền tương đương với mức 30kg gạo/người/tháng, căn cứ theo giá gạo thị trường hằng tháng do UBND tỉnh công bố. Đồng thời, mỗi chủ tàu cá được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng.

Người được được áp dụng là các chủ tàu cá và các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu cá (đang cùng chung sống thực tế trong cùng hộ, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai được chính quyền địa phương xác nhận). Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ từ tháng 9/2025 đến hết năm 2025.

Được biết, nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến gần 9 tỷ đồng.

Tổng nhu cầu kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 424 tàu cá Gia Lai không đủ điều kiện ra khơi gần 9 tỷ đồng.

Theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 424 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

“Đây là những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao tái diễn vi phạm IUU, gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời tác động tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu”, ông Thương nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Thương, việc không cho phép các tàu cá không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động đã và đang phát sinh tình trạng nhiều chủ tàu, lao động trên tàu mất việc làm, đời sống gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội tại các địa phương ven biển. Quá trình chuyển đổi nghề cá chưa thể thực hiện được ngay nên cần có sự hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua 26 Nghị quyết khác trên các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách, đất đai, chế độ chính sách,…