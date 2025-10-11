Gia đình đi hơn 160km, tá hỏa phát hiện mèo cưng 'quá giang' trên nóc xe

(VTC News) -

"Chồng tôi bước ra khỏi xe để đổ xăng và rồi anh ấy thốt lên: Mèo kìa, nó ở trên nóc xe!", Mara Denardo nhớ lại.

Mara Denardo sống cùng chồng con ở thành phố Kittanning, bang Pennsylvania, nước Mỹ. Mới đây, cả gia đình quyết định bắt đầu chuyến hành trình dài 160km đi đến thành phố New Hampshire rồi kết thúc kỳ nghỉ tại thành phố New York. Tuy nhiên, cả nhà không hề hay biết chú mèo cưng Ray Ray cũng muốn cùng tham gia và leo lên trên nóc chiếc xe van lúc nào không hay.

"Chúng tôi rời đi vào buổi sáng để đến New Hampshire. Cả nhà dự kiến sẽ đến New York để xem vở Hamilton và có thời gian vui vẻ bên nhau. Xe đã đi được 160km trên đường thì mới dừng nghỉ lần đầu", Denardo kể.

Cả gia đình đi vượt qua nhiều đồi dốc và chay xe trên cao tốc với tốc độ khoảng 110km/h. Thế nhưng chú mèo cưng vẫn có thể nỗ lực bám trụ hết mình để đảm bảo rằng nó sẽ được tham gia chuyến du lịch cùng gia đình.

Sau khi dừng lại ở một trạm xăng để đổ nhiên liệu, chồng của Denardo kinh hoàng phát hiện thú cưng của gia đình đã ở trên nóc xe suốt quãng đường.

Chú mèo Ray Ray nằm trên nóc xe tình cờ được một người ngang qua ghi hình lại.

Denardo nói thêm: "Tôi kinh ngạc thốt lên rằng: Chúng ta phải làm gì đây? Cả nhà đã đi quá xa rồi và còn một chặng đường dài nữa mới đến điểm cuối, vì vậy chồng tôi nói: Thôi cho con mèo đi cùng luôn cũng được".

Sau đó, gia đình Denardo đã ghé vào một cửa hàng thú cưng để mua một số vật dụng cần thiết trước khi tiếp tục chuyến đi.

Chú mèo Ray Ray đã cùng chồng cô Denardo tham gia sự kiện chạy marathon ở thành phố New Hampshire và sống luôn ở trong chiếc ba lô đựng thú cung suốt kỳ nghỉ tại thành phố New York.

Denardo thích thú chia sẻ sau chuyến đi: "Chú mèo Ray Ray chắc chắn có một khoảng thời gian thật tuyệt vời khi bắt đầu cuộc phiêu lưu bất ngờ. Thật may mắn khi nó không bị nguy hiểm lúc nằm trên nóc xe. Tôi đã quay video và chụp ảnh nó ở khắp mọi nơi chúng tôi đến, cứ như là toàn bộ chuyến phiêu lưu của riêng nó vậy".

Trong một video nổi tiếng được chia sẻ trên Instagram của Denardo, chú mèo Ray Ray được chủ dắt đi dạo khi khám phá Khu Bảo tồn Tự nhiên Hẻm núi Chesterfield cùng gia đình.

Denardo kể thêm rằng chú mèo cưng của cô rất thích xe hơi. Lần đầu tiên gia đình tìm thấy Ray Ray là khi nó còn nhỏ tý, bị lạc mẹ, nằm đói rét, dưới gầm xe của mình.

Cô Denardo sau đó đã viết một bộ sách mang tên "Chú mèo không chịu đi lạc". Những câu chuyện phiêu lưu tuyệt vời của Ray Ray tại mỗi địa điểm khác nhau mà nó đã đi qua thu hút sự quan tâm của dân mạng Mỹ. Nhiều người không ngớt lời ngợi khen sự can đảm của chú mèo cưng.