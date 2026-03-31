Giá dầu hôm nay 31/3: Tăng, giảm trái chiều

Giá dầu thế giới

Giá 2 loại dầu cơ bản trên thế giới hôm nay có sự phân hóa. Tuy nhiên, thị trường đang hướng tới mức tăng kỷ lục hơn 50% trong tháng 3 khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo các chuyên gia, nếu Houthi tấn công tàu hàng và buộc phải đóng cửa lối vào phía nam Biển Đỏ, giá dầu có thể tăng thêm 5 -10 USD mỗi thùng.

Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đã đẩy giá dầu tăng khoảng 57% trong tháng 3. Đây là mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ năm 1988 và vượt cả thời kỳ Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1990.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng, thị trường vẫn được cung ứng đầy đủ, khi số tàu qua eo biển Hormuz đang gia tăng. Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy hai tàu container của Trung Quốc đã đi qua eo biển này sau khi phải quay đầu trước đó.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng giảm trái chiều. (Ảnh minh họa).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo các cơ sở năng lượng của Iran có thể bị phá hủy nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz, sau khi Iran bác bỏ các đề xuất ngừng bắn của Washington và tiếp tục phóng tên lửa vào Israel.

Trước đó, ông Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Iran đến ngày 6/4 và cho biết hai bên vẫn duy trì các kênh tiếp xúc trực tiếp lẫn gián tiếp.

Tuy nhiên, theo nhận định của SEB Research, điều này không đủ trấn an thị trường. Các nhà đầu tư hiện cần những tín hiệu hạ nhiệt rõ ràng hơn thay vì chỉ các tuyên bố ngoại giao.

Để trấn an nhà đầu tư, các Bộ trưởng tài chính Nhóm G7 tuyên bố sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng và hạn chế tác động lan sang kinh tế toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành đêm 26/3, xăng E5 RON92 không cao hơn 23.326 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 5.625 đồng/lít, không cao hơn 24.332 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít, không cao hơn 35.440 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít, không cao hơn 35.384 đồng/lít và giá dầu mazut tăng 1.503 đồng/kg, không cao hơn 21.748 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định áp dụng mức thuế mới của thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết ngày 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.