(VTC News) -

Giá bạc trong nước hôm nay 6/7/2026

Cập nhật lúc 11h30 ngày 6/7/2026, giá bạc miếng của Sacombank được niêm yết ở mức 2,331 - 2,400 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi tại Sacombank ở mức 62,160 - 64,000 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,12 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua - bán so với chốt phiên cuối tuần trước. Với mức giá này, vàng thỏi tại Sacombank đã mất mốc 65 triệu đồng/kg thiết lập cuối tuần trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng tại Phú Quý niêm yết ở mức 2,333 - 2,402 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 19.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 23.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên cuối tuần trước.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng được điều chỉnh xuống 62,13 - 64,05 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 59.000 đồng/kg (mua vào) và giảm 62.000 đồng/kg (bán ra) so với kết phiên cuối tuần trước.

(Ảnh minh họa: AI)

Bảng cập nhật giá bạc trong nước, tính đến 12h00 ngày 6/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.331.000 2.403.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.331.000 2.403.000 đồng/lượng Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 62.159.845 64.079.840 đồng/kg Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.331.000 2.400.000 đồng/lượng Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 62.160.000 64.000.000 đồng/kg Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.324.000 2.384.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 11.620.000 11.920.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 30.987.000 31.787.000 đồng Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 61.974.000 63.629.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 22.944.000 23.653.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 30.592.000 31.573.000 đồng Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 61.184.000 63.074.000 đồng Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.323.000 2.400.000 đồng Bạc Doji 999 - 5 lượng 11.615.000 12.000.000 đồng

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới hôm nay 6/7/2026

Lúc 11h40 ngày 6/7 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới trên Kitco niêm yết ở ngưỡng 61,72 USD/ounce; giảm 0,55 USD/ounce (tương đương 0,91%) so với chốt phiên trước.

Giá bạc giao dịch dưới mức 62 USD một ounce, đánh mất đà tăng ngay đầu phiên. Theo trang tin tức GoodReturns, giá bạc giảm có thể là do đồng đô la Mỹ tăng giá và đang tiến gần đến mốc 101 điểm. Hiện tại, chỉ số DXY đang ở mức khoảng 100,97 điểm.

Trong tuần trước, giá bạc tăng ghi nhận mức tăng mạnh khi dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​và giá dầu giảm khiến các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) tăng lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất tăng lãi suất đã giảm xuống 50% từ mức 66% trước đó.

Giá dầu thô cũng giảm trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm bớt và dòng chảy năng lượng từ eo biển Hormuz phục hồi. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 0,6% xuống còn khoảng 68,3 USD/thùng và giá dầu Brent giảm 0,60% xuống còn khoảng 71,67 USD/thùng.