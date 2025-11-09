Gạo ST25 tiếp tục giành danh hiệu 'Gạo ngon nhất thế giới' năm 2025

Việc liên tục nằm trong top những loại Gạo ngon nhất thế giới nhiều năm liền, gạo Ông Cua ST25 tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Việt Nam trên bản đồ gạo thế giới.

Kỹ sư, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua là “cha đẻ” của giống gạo ST25 trứ danh, loại gạo đã làm rạng danh hạt gạo Việt trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Kỹ sư Hồ Quang Cua (bên phải) nhận biểu tượng công nhận "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2025.

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư nông nghiệp, ông Hồ Quang Cua bắt đầu công việc nghiên cứu, lai tạo giống lúa tại Sóc Trăng (nay là TP Cần Thơ). Ông cùng các cộng sự đã trải qua một quá trình làm việc miệt mài, không ngừng tìm tòi, học hỏi, áp dụng những kiến thức khoa học tiên tiến vào thực tiễn.

Quá trình lai tạo giống lúa là một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và hiểu biết sâu sắc về di truyền học, sinh lý học thực vật và các yếu tố môi trường.

Gạo ST25 nhiều năm liền giành giải Gạo ngon nhất thế giới.

Từ những năm 1990, nhóm nghiên cứu của kỹ sư Hồ Quang Cua bắt đầu công việc lai tạo các giống lúa mới, mang thương hiệu ST (Sóc Trăng). Qua nhiều năm, hàng loạt giống lúa ST đã ra đời, như: ST3, ST5, ST10, ST20, ST24…

Mỗi giống lúa đều mang những đặc tính riêng, phù hợp với từng điều kiện canh tác và thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, phải đến khi ST25 xuất hiện, tên tuổi của kỹ sư Hồ Quang Cua mới thực sự được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới.

ST25 được lai tạo từ nhiều giống lúa khác nhau, kế thừa những ưu điểm của các giống bố mẹ. Hạt gạo ST25 có hình dáng thon dài, màu trắng trong, không bị bạc bụng. Khi nấu chín, cơm có độ dẻo vừa phải, thơm ngát hương lá dứa và cốm non, vị ngọt đậm đà.

Đặc biệt, cơm ST25 vẫn giữ được độ dẻo và hương vị thơm ngon ngay cả khi để nguội. Chính những đặc tính ưu việt này đã giúp ST25 chinh phục khẩu vị của nhiều người, từ người tiêu dùng trong nước đến các chuyên gia ẩm thực quốc tế.

Giống lúa ST25 đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Năm 2019, tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” được tổ chức tại Manila, Philippines, gạo ST25 đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký đến từ các quốc gia có truyền thống trồng lúa gạo lâu đời, giành được ngôi vị quán quân. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, gạo Việt Nam được vinh danh ở vị trí cao nhất của một cuộc thi gạo quốc tế uy tín.

Chiến thắng này không chỉ là niềm tự hào của riêng kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nghiên cứu mà còn là niềm vui chung của cả nước, khẳng định vị thế của gạo Việt trên bản đồ gạo thế giới. Năm 2023, ST25 tiếp tục khẳng định vị thế khi một lần nữa giành giải Nhất tại cuộc thi gạo ngon nhất thế giới do The Rice Trader tổ chức tại Philippines.

Thành công của ST25 không chỉ dừng lại ở những giải thưởng. Giống lúa này đã được phổ biến rộng rãi trong cả nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.

Năng suất của ST25 ổn định, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với nhiều điều kiện canh tác khác nhau, đặc biệt là vùng đất nhiễm mặn ở ĐBSCL. Việc canh tác ST25 không chỉ giúp tăng năng suất và chất lượng lúa gạo mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật...