Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động

(VTC News) -

Giáo dục nghề nghiệp từng bị xem là “lựa chọn thứ hai” đang dần khẳng định vị thế quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, khi chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm đang từng bước được chứng minh. Không chỉ dừng ở việc “đào tạo để có việc làm”, giáo dục nghề nghiệp hôm nay phải “đào tạo để làm được việc”, hoạt động hợp tác được gắn chặt giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa giảng đường và thị trường lao động.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với nhu cầu xã hội chính là chìa khóa để Việt Nam hình thành lực lượng lao động chất lượng cao, là nền tảng cho tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.