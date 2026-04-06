Gần 1.500 người tham gia giải chạy '30 Years: One Run - One Team' của Japfa

Sự kiện diễn ra vào ngày 4/4 tại TP.HCM, quy tụ đông đảo vận động viên tham gia, gồm người lao động cùng gia đình đến từ khối nhà máy, trang trại, văn phòng và nhiều đối tác, khách hàng chiến lược của công ty.

Ông Clemens Tan - Tổng giám đốc Japfa Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Clemens Tan, Tổng Giám đốc Japfa Việt Nam, chia sẻ: “Hành trình 30 năm cũng là dấu mốc để chúng tôi tôn vinh chủ đề ‘Nuôi dưỡng các mối quan hệ bền vững’.

Trong suốt ba thập kỷ qua, Japfa Việt Nam không ngừng xây dựng và vun đắp mối quan hệ lâu dài với nhân viên, khách hàng, đối tác và cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động. Chúng tôi tin rằng phát triển bền vững chỉ có thể đạt được khi tất cả cùng phát triển trên nền tảng của sự tin tưởng, hợp tác và các giá trị chung.”

Ông cũng nhấn mạnh, thành công của Japfa Việt Nam không chỉ đến từ nỗ lực nội tại, mà còn là kết quả của niềm tin từ khách hàng, sự đồng hành của đối tác và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên. “Vì vậy, giải chạy hôm nay không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là sự kiện kết nối, nơi tất cả chúng ta, dù ở bất kỳ vai trò nào, đều cùng chung một hành trình,” ông nói.

Sự kiện thu hút hơn 800 vận động viên gồm cán bộ nhân viên, gia đình, khách hàng và đối tác khu vực phía Nam tham gia

Giải chạy “30 Years: One Run – One Team” diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, tràn đầy năng lượng và tinh thần gắn kết giữa hơn 800 “runners” khu vực phía Nam cùng chinh phục các cự ly 3km, 5km và 10km. Cùng ngày, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho những vận động viên nam và nữ xuất sắc nhất ở từng cự ly.

Không chỉ là cuộc đua về thể lực và lan tỏa tinh thần gắn kết, giải chạy “One Run – One Team” còn ghi nhận những câu chuyện đầy cảm xúc. Anh Nguyễn Hoàng Anh, Giám sát Phòng Thu mua của Japfa Việt Nam, chia sẻ rằng, dù đã tham gia nhiều giải chạy lớn trong nước, nhưng trải nghiệm lần này mang lại cảm xúc rất khác biệt.

“Đây là lần đầu tiên tôi không ‘chạy một mình’ mà có gia đình và đồng nghiệp đồng hành trên cùng một đường đua. Bên cạnh niềm tự hào cá nhân khi về đích, điều khiến tôi hạnh phúc hơn cả là có cả gia đình cùng hoàn thành một hành trình với mình,” anh nói.

Theo anh Hoàng Anh, ý nghĩa lớn nhất của giải chạy không chỉ nằm ở yếu tố thể thao, mà còn ở sự kết nối giữa các đồng nghiệp đến từ nhiều phòng ban, khu vực khác nhau. Tinh thần đồng đội cùng nhau tham gia, cùng nhau cổ vũ và sẻ chia đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp đoàn kết, xây dựng một tập thể vững mạnh như một đội ngũ thực thụ.

Với mong muốn tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ, giải chạy “30 Years: One Run – One Team” không chỉ sôi động trên đường đua, mà còn mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn, nơi các vận động viên và người thân cùng thưởng thức các món ăn từ thịt heo và thịt gà Japfa Food. Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác, trò chơi nhận quà góp phần tạo nên bầu không khí rộn ràng, gắn kết giữa nhân viên và gia đình.

Tiếp nối thành công tại TP. Hồ Chí Minh, vào ngày 18/4 tới đây, giải chạy “30 Years: One Run – One Team” sẽ tiếp tục được Japfa Việt Nam tổ chức tại Phú Thọ. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 700 vận động viên gồm cán bộ nhân viên, gia đình, khách hàng và đối tác khu vực phía Bắc tham gia, tiếp tục lan tỏa tinh thần gắn kết và hướng tới những chặng đường phát triển mới.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1996, Japfa là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, phát triển trang trại và cung ứng thực phẩm an toàn. Sau 30 năm phát triển (1996–2026), Japfa Việt Nam hiện có hơn 6.000 nhân sự cùng hệ thống nhà máy, trang trại và chuỗi cửa hàng thực phẩm trải dài trên toàn quốc. Trong hành trình phát triển phía trước, Japfa Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh văn hóa nuôi dưỡng các mối quan hệ bền vững và kiên định với tầm nhìn hợp tác vì sự thịnh vượng chung.