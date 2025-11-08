Gần 1,13 triệu khách hàng khu vực miền Trung ảnh hưởng bão 13 đã được cấp điện

(VTC News) -

Tập Đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến sáng ngày 08/11, đơn vị đã và đang khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 13 (Kalmaegi) và khôi phục cung cấp điện.

Các nhà máy thủy điện thuộc EVN, trong đó có các Tổng Công ty Phát điện, ở khu vực ảnh hưởng bão vẫn đảm bảo an toàn công trình.

Đến sáng 8/11, 20 hồ đang xả tràn để điều tiết, giảm lũ cho hạ du, đồng thời bảo đảm dung tích phòng lũ, bao gồm thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Tranh 2 (Đà Nẵng); Sông Ba Hạ, Hàm Thuận, An Khê, Sê San 3A, Sê San 4, Pleikrông, Sê San 3, Ialy (Gia Lai); Buôn Tua Srah, Srêpốk 3, Buôn Kuốp (Đắk Lắk); Đơn Dương (Lâm Đồng); Đồng Nai 4, Đồng Nai 3, Thác Mơ, Trị An (Đồng Nai).

EVN đang khẩn trương khắc phục sự cố điện do ảnh hưởng báo số 13.

Về tình hình vận hành lưới điện cao áp 500/220/110 kV. Cụ thể, về lưới điện 500kV vận hành bình thường.

Các đơn vị thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục 6/7 sự cố trên lưới 220 kV và 23/26 sự cố trên đường dây 110 kV, trước đó đã phục hồi hoàn toàn 17/17 trạm biến áp 110 kV bị ảnh hưởng bão.

Về cung cấp điện cho khách hàng, tính đến sáng 8/11, với nỗ lực huy động khoảng 1.300 công nhân cùng phương tiện và vật tư, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và các công ty điện lực liên quan đã khôi phục điện cho gần 1,13 triệu khách hàng trên tổng số 1,65 triệu khách hàng bị gián đoạn tại 6 tỉnh, thành phố, đạt tỷ lệ trên 68%.

Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do bão và bị ngập lụt nghiêm trọng, địa bàn bị chia cắt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi vẫn đang được các đơn vị Điện lực khẩn trương khắc phục để cung cấp điện trở lại sớm nhất, phấn đấu đến hết ngày 10/11/2025 sẽ cơ bản hoàn thành khôi phục cung cấp điện.