Gần 1.000 người chết sau thảm họa, Venezuela ghi nhận trận động đất mới

(VTC News) -

Theo Reuters, Chính phủ Venezuela cho biết 172 người vẫn mắc kẹt, 920 người đã thiệt mạng và 3.360 người bị thương sau hai trận động đất xảy ra tại nước này ngày 24/6. Ngoài ra, hơn 50.000 người khác vẫn đang mất tích.

Chiều 26/6, mặt đất Venezuela tiếp tục rung chuyển bởi một trận động đất khác, yếu hơn nhiều so với hai trận trước. Các nhân chứng của Reuters tại Caracas và Maracay đã cảm nhận được rung chấn do trận động đất gây ra. Theo Cơ quan giám sát EMSC, trận động đất mới có cường độ 4,9.

Tốc độ cứu trợ không đồng đều tại một số khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó có bang La Guaira, khiến người dân ngày càng bất bình.

Tại các khu vực này, người dân và các tình nguyện viên vẫn phải dùng tay không đào bới đống đổ nát do thiếu máy móc hiện đại. Sự hiện diện của lực lượng chức năng tại đây cũng còn hạn chế.

Công tác cứu hộ sau trận động đất kép ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Jennifer Palacios, 25 tuổi, cho biết cậu con trai 6 tuổi của cô cùng 5 người thân khác vẫn đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát tại khu chung cư Hugo Chavez ở thành phố La Guaira.

"Chính cộng đồng địa phương là những người đã đưa được các nạn nhân còn sống ra ngoài. Chúng tôi cần họ mang cần cẩu đến để di chuyển các tấm bê tông. Vẫn còn rất nhiều người mắc kẹt", cô nói.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cùng các quan chức khác đã kêu gọi người dân không đến thành phố La Guaira, vì tình trạng tắc nghẽn giao thông đang gây cản trở nghiêm trọng cho công tác cứu hộ.

Chính quyền cũng thông báo các tuyến đường dẫn vào khu vực sẽ được phong tỏa, ngoại trừ phương tiện của lực lượng chức năng và các đội cứu hộ.

Ngày 24/6, hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã tàn phá Caracas và các khu vực lân cận tại Venezuela.

Đây được xem là hai trong số những trận động đất lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Mỹ Latinh. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp do trận động đất kép gây ra rơi vào khoảng 6,7 tỷ USD.