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Động đất kép ở Venezuela: Nhân chứng kể khoảnh khắc 3 toà nhà cao tầng đổ sập

(VTC News) -

Trận động đất kép kinh hoàng tại Venezuela làm đổ sập hàng loạt tòa nhà, ít nhất 235 người chết và hàng nghìn người khác bị thương.

VTC News
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