Galaxy Z Fold 8 sắp có màn hình không nếp gấp?

(VTC News) -

Samsung đang chuẩn bị đợt nâng cấp lớn cho màn hình của Galaxy Z Fold 8, hứa hẹn giúp đường gập trở nên khó nhận thấy hơn nhiều so với các thế hệ trước. Thông tin xuất hiện sau khi Samsung Display trình diễn tấm nền OLED gập gần như không còn nếp nhăn tại CES 2026.

Samsung đang phát triển công nghệ màn hình mới giúp loại bỏ nếp gấp, mang lại trải nghiệm gập mở tự nhiên hơn. (Nguồn: Digital Trends)

Theo giới phân tích, tấm nền mới nhiều khả năng sẽ được trang bị trên Galaxy Z Fold 8, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm nay. So với Galaxy Z Fold 7, màn hình Fold 8 được cho là cải thiện độ sâu nếp gấp tới 20%, mang lại trải nghiệm phẳng mượt hơn khi mở máy.

Điểm thay đổi quan trọng nằm ở cấu trúc hiển thị. Trước đây, các thiết bị gập thường sử dụng một lớp kính siêu mỏng (UTG) trên bề mặt. Báo cáo mới cho thấy Samsung đang thử nghiệm cấu trúc UTG kép, tức bổ sung thêm một lớp kính siêu mỏng bên dưới tấm nền OLED.

Nhờ gia cố cả hai mặt, lực tác động từ việc gập mở nhiều lần sẽ được phân tán đều hơn, giảm nguy cơ hình thành nếp gấp sâu theo thời gian. Bên cạnh đó, Samsung còn nghiên cứu cải tiến tấm backplate, lớp hỗ trợ bên trong giữa tấm nền OLED và bản lề.

Công nghệ khoan laser tạo vi lỗ trên backplate giúp phân tán lực căng, nhắm trực tiếp vào khu vực dễ xuất hiện nếp gấp, từ đó tăng độ bền và khả năng uốn cong của màn hình.

So sánh độ nếp gấp: Màn hình gập thế hệ mới của Samsung (giữa) mượt hơn rõ rệt so với Galaxy Z Fold 7 (phải). (Nguồn: DealSite)

Samsung được cho là đang xem xét nghiêm túc việc áp dụng cấu trúc UTG kép cho Galaxy Z Fold 8. Dù chưa xác nhận thông số kỹ thuật cuối cùng, công nghệ này được đánh giá khả thi nhờ chi phí hợp lý và tính phổ biến của kính siêu mỏng so với các vật liệu thay thế.

Ngoài việc giảm nếp gấp, Galaxy Z Fold 8 còn được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm tổng thể, từ độ bền, khả năng sử dụng cho đến nâng cấp camera.

Nếu thành công, thiết bị mang lại cảm giác giống như một chiếc máy tính bảng thực thụ khi mở ra, với màn hình phẳng tự nhiên hơn và ít nếp gấp hơn đáng kể.