EVNGENCO1 quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu năm 2025

(VTC News) -

Ngày 1/10, Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc EVNGENCO1, với sự tham dự của lãnh đạo các ban chuyên môn và đại diện các đơn vị thành viên, liên kết tại các điểm cầu.

Sản xuất – kinh doanh ổn định, thủy điện phát huy vai trò điều tiết lũ

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong tháng 9/2025, EVNGENCO1 tiếp tục vận hành an toàn, ổn định hệ thống phát điện, bảo đảm cung cấp điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia. Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty trong tháng 9 đạt 2,1 tỷ kWh, đưa lũy kế 9 tháng lên 25,8 tỷ kWh.

Trong các đợt mưa lũ lớn trong tháng 9, khối các nhà máy thủy điện của EVNGENCO1 đã phát huy hiệu quả vai trò điều tiết nguồn nước, góp phần cắt giảm đỉnh lũ, bảo vệ công trình và đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Đặc biệt, Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động vận hành hồ chứa linh hoạt, góp phần điều tiết dòng chảy, giảm nguy cơ ngập lụt và hỗ trợ ổn định đời sống dân sinh trong khu vực hạ du sông Cả.

Thủy điện Bản Vẽ phát huy vai trò điều tiết lũ trong mùa mưa bão.

Khối nhiệt điện tiếp tục duy trì hệ số khả dụng cao, các tổ máy vận hành ổn định và công tác cung ứng nhiên liệu được bảo đảm đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tỷ lệ tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy duy trì ở mức cao từ 93-200%, góp phần giảm thiểu tác động môi trường và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó, EVNGENCO1 tiếp tục triển khai mạnh mẽ các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất – kinh doanh. Tháng 9 cũng ghi dấu một hoạt động điểm nhấn khi EVNGENCO1 tổ chức Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hành trình Văn hóa EVNGENCO1” vào ngày 13/9.

Sự kiện tập trung vào ba trụ cột then chốt: phát huy giá trị văn hoá doanh nghiệp, khơi dậy sức sáng tạo từ con người và thúc đẩy các giải pháp đổi mới trong sản xuất – kinh doanh. Hội nghị đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “dám nghĩ – dám làm – dám đổi mới”, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, kỹ sư và người lao động chủ động đóng góp sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí.

Mục tiêu, nhiệm vụ Quý IV/2025: Tăng tốc để về đích

Bước vào quý IV – giai đoạn quyết định của năm 2025, EVNGENCO1 đặt mục tiêu tổng lực trên tất cả các mặt để hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Tổng công ty tập trung kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật như suất hao nhiệt, hệ số khả dụng và tỷ lệ sự cố; đồng thời điều hành cung ứng nhiên liệu linh hoạt trên cơ sở cân đối tài chính, bảo đảm đủ và ổn định cho vận hành.

Đối với thủy điện, mục tiêu đưa mực nước hồ chứa về đúng mực nước dâng bình thường trước ngày 31/12 được coi là nhiệm vụ trọng tâm để sẵn sàng cho mùa khô năm 2026. Trong tháng 10 và quý IV/2025, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng 2,8 tỷ kWh trong tháng 10, làm nền tảng để đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng cả năm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Lê Hải Đăng nhấn mạnh: “Trong giai đoạn nước rút cuối năm, toàn Tổng công ty cần tập trung cao nhất cho nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định các tổ máy, phấn đấu sản xuất kinh doanh có lãi và duy trì thu nhập ổn định cho người lao động. Công tác đại tu các tổ máy phải hoàn tất đúng tiến độ với các thông số kỹ thuật được cải thiện rõ rệt, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả vận hành.”

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, EVNGENCO1 phấn đấu hoàn thành và vượt toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị phát điện chủ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.