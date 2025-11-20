Dương Kinh cất cánh nhờ hạ tầng 5 trụ cột và cú hích Vinhomes Golden City

(VTC News) -

Hải Phòng đang trải qua một chu kỳ chuyển dịch mạnh khi cấu trúc đô thị được tái định hình sau sáp nhập. Sự thay đổi về quy hoạch kéo theo một làn sóng đầu tư mới hướng về các khu vực giàu dư địa, trong đó có Dương Kinh ở phía Đông Nam thành phố - nơi hạ tầng, cảng biển, khu kinh tế và các dự án đô thị đẳng cấp quốc tế như Vinhomes Golden City cùng hội tụ.

Những nền tảng của kỷ nguyên tăng trưởng mới

Sau sáp nhập, TP Hải Phòng mới đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô đô thị nhanh nhất trong nhiều thập niên. Với diện tích hơn 3.194 km2 và dân số khoảng 4,66 triệu người, Hải Phòng mới đã trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp, cảng biển lớn nhất cả nước.

Từ đầu năm 2025 đến hết tháng 10, Hải Phòng thu hút thêm 165 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,2 tỷ USD. Tính lũy kế, toàn thành phố có 1.761 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn 50,64 tỷ USD. Dòng vốn ngoại kéo theo các “ông lớn” trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ - logistics, cùng đội ngũ lên đến hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, người lao động tay nghề cao đổ về Hải Phòng.

Lợi thế sau sáp nhập giúp Hải Phòng thu hút một lượng lớn vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với FDI, hạ tầng tiếp tục là nền tảng đưa Hải Phòng bứt phá. Thành phố sở hữu hệ thống kết nối giao thông hiếm có tại miền Bắc, nơi các trục quốc gia và liên vùng giao thoa. Bên cạnh hệ thống hạ tầng sẵn có như Quốc lộ 10, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi… thành phố đang đẩy mạnh hàng loạt dự án giao thông mới kết nối liên vùng và quốc tế.

Cụ thể, trong giai đoạn 2025 - 2030, Vành đai 2 và 3 sẽ hình thành trục kết nối từ phía Bắc xuống phía Nam, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa từ khu công nghiệp tới cảng biển. Tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dự kiến sẽ được khởi công vào ngày 19/12 tới đây, tạo kết nối giữa Hải Phòng với hành lang kinh tế Tây Bắc và thị trường tỷ dân Trung Quốc. Cùng với đó là loạt dự án quan trọng như Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do, cảng Nam Đồ Sơn…

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch, dòng vốn FDI quy mô lớn và những dự án hạ tầng chiến lược giúp Hải Phòng củng cố vị thế trung tâm công nghiệp - logistics của miền Bắc. Đây là nền tảng để các khu vực vệ tinh, đặc biệt là Dương Kinh ở cửa ngõ Đông Nam, phát triển mạnh về mọi mặt.

Hạt nhân của cực tăng trưởng mới phía Đông Nam Hải Phòng

Nằm ngay trung tâm của trục phát triển sôi động phía Đông Nam Hải Phòng, Dương Kinh là điểm trung chuyển giữa đô thị hiện hữu và các vùng kinh tế ven biển đang mở rộng.

Dương Kinh là một trong số ít khu vực hội tụ đầy đủ cả 5 trụ cột giao thông quan trọng, gồm hàng không, đường thủy, đường bộ, đường sắt và cảng biển. Từ Dương Kinh, cư dân và doanh nghiệp chỉ mất vài phút để tiếp cận sân bay quốc tế Cát Bi, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, các tuyến đường sông chính như Lạch Tray, sông Cấm và cụm cảng Đình Vũ - Lạch Huyện. Sắp tới, khi tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến Vành đai 2 và cảng Nam Đồ Sơn được hoàn thiện, khả năng kết nối của khu vực sẽ càng mạnh mẽ.

Hạ tầng giao thông khu vực Dương Kinh được hoàn thiện với đủ 5 trụ cột.

Nhờ đó, Dương Kinh được dự báo sẽ thu hút thêm được một lượng lớn doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là nguồn lực cho các dự án nhà ở, thương mại chất lượng cao phát triển. Đó cũng là lý do, trong thời gian qua, Dương Kinh được nhiều “ông lớn” bất động sản chọn làm bến đỗ.

Trong đó nổi bật nhất là Vinhomes với khu đô thị xanh - sinh thái - thương mại quốc tế Vinhomes Golden City, quy mô hơn 240ha. Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi được ôm trọn bởi trục đường tỉnh 353 và tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái. Từ đây, chỉ mất hơn 10 phút để đến trung tâm hành chính Thủy Nguyên, 20 phút tới cảng nước sâu Lạch Huyện và 5 phút tới cảng Nam Đồ Sơn tương lai, 20 phút tới Hạ Long, 50 phút về tới Hà Nội.

Vinhomes Golden City giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển đô thị tại Dương Kinh.

Ngoài vị trí đắc địa, dự án còn ghi dấu ấn đặc biệt trên bản đồ đô thị Hải Phòng khi sở hữu hệ sinh thái tiện ích toàn diện với 5 công viên quy mô lên tới 40 ha và chuỗi tiện ích all-in-one cao cấp, kiến tạo chuẩn sống quốc tế. Nhờ đó, Vinhomes Golden City hứa hẹn sẽ là điểm hội tụ của hàng chục nghìn cư dân trẻ, gia đình tri thức, kỹ sư cao cấp, cộng đồng chuyên gia quốc tế làm việc tại thủ phủ công nghiệp và FDI của miền Bắc.

Sự xuất hiện của Vinhomes Golden City cũng tạo nền tảng để thu hút các doanh nghiệp dịch vụ, chuỗi kinh doanh và nhà đầu tư thứ cấp. Với tiến độ thần tốc và bảo chứng từ thương hiệu Vinhomes, một đô thị sầm uất và đầy sức sống sẽ nhanh chóng hình thành, làm thay đổi diện mạo khu vực phía Nam, giống như cách Vinhomes Royal Island hay Vinhomes Imperia đã làm được tại Hải Phòng.

Với Vinhomes Golden City là hạt nhân, Dương Kinh sẽ nhanh chóng “đổi vai” - từ khu vực cửa ngõ trở thành cực tăng trưởng mới, tọa độ an cư, đầu tư hấp dẫn hàng đầu Hải Phòng.