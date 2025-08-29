+
Dương Hoàng Yến hát chay 'Tổ quốc trong ánh mặt trời' gây xúc động mạnh
(VTC News) -
Không nhạc, không micro, giọng hát mộc mạc của ca sĩ Dương Hoàng Yến qua ca khúc "Tổ Quốc trong ánh mặt trời" khiến nhiều người xúc động, nổi da gà.
DUNG NHIÊN
Tin mới
XSMN 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 30/8/2025
18:52 29/08/2025
Xổ số miền Nam
Dương Hoàng Yến hát chay 'Tổ quốc trong ánh mặt trời' gây xúc động mạnh
18:50 29/08/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 30/8/2025 - XSDNA 30/8
18:45 29/08/2025
Xổ số miền Trung
Thủ tướng: Tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, thiếu quần áo, sách vở
18:41 29/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay 30/8/2025 - XSDNO 30/8
18:40 29/08/2025
Xổ số miền Trung
XSMB 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 30/8/2025
18:38 29/08/2025
Xổ số miền Bắc
Ai sẽ là thủ tướng tiếp theo của Thái Lan?
18:31 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH từ Hải Phòng về TP.HCM
18:24 29/08/2025
Tin nóng
Cận cảnh xe chống đạn của Bộ Công an, thủng lốp vẫn chạy được 50km
18:24 29/08/2025
Tin nóng
Israel tiếp tục tấn công Houthi, nhiều chỉ huy cấp cao có thể đã bỏ mạng
18:23 29/08/2025
Thời sự quốc tế
Đường sắt trên cao chạy xuyên đêm phục vụ người dân xem tổng duyệt A80
18:02 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
Ăn thủ lợn chưa chín, người đàn ông nguy kịch vì nhiễm liên cầu khuẩn
18:00 29/08/2025
Tin tức
Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 30/8/2025 - XSHG 30/8
18:00 29/08/2025
Xổ số miền Nam
Lịch cúp điện hôm nay ngày 30/08/2025 tại Đà Nẵng
17:59 29/08/2025
Cần biết
Vụ 3 chùm nho giá 4,5 triệu đồng: Cửa hàng mắc 2 vi phạm
17:58 29/08/2025
Thị trường
Vietlott 30/8 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 30/8/2025 - Xổ số Power 6/55
17:54 29/08/2025
Xổ số
Người dân mang cơm, trải bạt trước một ngày chờ xem tổng duyệt diễu binh
17:48 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 30/8/2025 - XSHCM 30/8
17:45 29/08/2025
Xổ số miền Nam
Bộ Công an xuất quân bảo vệ an ninh trật tự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
17:44 29/08/2025
VTC NEWS TV
Tin mới nhất về dự báo mưa lớn tại Hà Nội trong ngày tổng duyệt diễu binh A80
17:44 29/08/2025
Thời tiết
Kết quả xổ số Bình Phước hôm nay 30/8/2025 - XSBP 30/8
17:34 29/08/2025
Xổ số miền Nam
Chiêm ngưỡng UAV sải cánh 17 mét, bay liên tục 24 giờ do Việt Nam phát triển
17:29 29/08/2025
Sản phẩm
Người dân chưa nâng cấp VNeID có thể nhận quà dịp 2/9 trực tiếp
17:29 29/08/2025
Tin nóng
Bộ Công an hướng dẫn sử dụng giấy mời, khu vực ngồi tại Lễ kỷ niệm A80
17:22 29/08/2025
Quốc khánh 2-9
XSMT 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/8/2025
17:20 29/08/2025
Xổ số miền Trung
Bộ Công an chỉ rõ thủ đoạn lừa đảo liên quan nhận 100.000 đồng dịp 2/9
17:10 29/08/2025
Tin nóng
Kết quả xổ số Long An hôm nay 30/8/2025 - XSLA 30/8
17:07 29/08/2025
Xổ số miền Nam
EVNSPC đảm bảo điện trong kỳ nghỉ lễ 2/9
17:06 29/08/2025
Reels
EVNSPC: Nỗ lực đảm bảo điện tại 8 tỉnh thành phía Nam sau sáp nhập
17:01 29/08/2025
Kinh tế
Mourinho bị thanh lý hợp đồng lần thứ 7, vẫn lý do quen thuộc
16:57 29/08/2025
Hậu trường