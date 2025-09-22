+
++
Đường đi và cường độ của siêu bão Ragasa khi đi vào Biển Đông
(VTC News) -
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa sức gió cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và đi vào Biển Đông.
Trang Anh
Tin mới
Siêu bão Ragasa thuộc loại 'cực mạnh', vượt qua cả Yagi
11:04 22/09/2025
Thời tiết
Siêu bão Ragasa cường độ cực đại cấp 17 tương đương Yagi, sóng cao trên 10m
10:53 22/09/2025
VTC NEWS TV
Tìm thấy thi thể bé gái 18 tháng tuổi dưới ao nước
10:51 22/09/2025
Tin nhanh 24h
Lâm Đồng được phân bổ gần 2.000 tỷ đồng làm cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
10:50 22/09/2025
Đầu Tư
Cập nhật tin bão Ragasa và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ chiều 22/9 - 1/10
10:47 22/09/2025
Đời sống
Say rượu vẫn lái xe gây chết người: Cần quy trách nhiệm cho cả bạn nhậu
10:46 22/09/2025
Ý kiến
Chấm dứt bù chéo: Giá điện 2 thành phần có khiến tiền điện tăng cao?
10:44 22/09/2025
VTC NEWS TV
Cả nước rà soát công chức, viên chức và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031
10:43 22/09/2025
Chính trị
Ông Trump và Elon Musk trò chuyện công khai lần đầu sau xung đột
10:35 22/09/2025
Thời sự quốc tế
Israel tập kích tên lửa vào Lebanon
10:31 22/09/2025
Thời sự quốc tế
Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
10:27 22/09/2025
Chuyện bốn phương
Chicilon Media đạt chứng nhận doanh nghiệp tuân thủ trách nhiệm xã hội
10:18 22/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Danh sách 501 xe bị phạt nguội trong tuần ở Bắc Ninh
10:13 22/09/2025
Tin nóng
Livestream bán hàng phải xác thực danh tính, cấm thông tin gian dối về sản phẩm
10:00 22/09/2025
Thị trường
ABT Homes: Từ 'Anh Biết Tuốt Design' đến công ty thiết kế thi công trọn gói
10:00 22/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Trụ cổng trường đổ sập, 2 anh em ruột chết thương tâm
09:58 22/09/2025
Tin nóng
Sự thật ít ai biết về cái tên ‘giáo sư Cù Trọng Xoay’
09:54 22/09/2025
Sao Việt
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 23/9 và rạng sáng 24/9
09:49 22/09/2025
Cần biết
Phát hiện chè Shan rừng cổ thụ ở dãy núi có độ cao trên 1000 mét tại Huế
09:45 22/09/2025
Tin nóng
Những lợi ích của cổng USB trên ô tô
09:42 22/09/2025
Tư vấn
Công nghệ 22/9: Youtube tự động gỡ video giả mạo khuôn mặt – bạn đã thử chưa?
09:34 22/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Tương tác của không khí lạnh khiến diễn biến siêu bão Ragasa thêm phức tạp
09:32 22/09/2025
Thời tiết
Những nguyên tắc cần nhớ khi dùng Wi-Fi công cộng
09:27 22/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Từ Tiếng Việt nào có nhiều nghĩa nhất?
09:27 22/09/2025
Hỏi - Đáp
Tàu Hải Dương - Hải Phòng bắt đầu vận hành, 55.000 đồng/vé
09:24 22/09/2025
Thị trường
Thái Nguyên tiêu hủy hơn 230 bánh heroin
09:15 22/09/2025
Bản tin 113
Bộ GD&ĐT nói về tiền lương và ưu đãi mới cho giảng viên thời gian tới
09:14 22/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Dùng vòi xịt vệ sinh có những nguy cơ gì?
09:10 22/09/2025
Gia đình
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 vòng 4 mới nhất
09:09 22/09/2025
V.League
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 5 mới nhất
09:09 22/09/2025
Bóng đá Anh