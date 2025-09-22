Đóng

Đường đi và cường độ của siêu bão Ragasa khi đi vào Biển Đông

(VTC News) -

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa sức gió cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ và đi vào Biển Đông.

Trang Anh
