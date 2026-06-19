Đường dây lừa hợp đồng kỳ nghỉ ở TP.HCM giăng bẫy tinh vi thế nào?

(VTC News) -

Video: Công an TP.HCM khởi tố 11 vụ lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ, bắt gần 200 người. (Nguồn: Công an TP.HCM)

Ngày 19/6, Công an TP.HCM thông tin kết quả đấu tranh, triệt xóa các đường dây núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mua bán các hợp đồng kỳ nghỉ trên địa bàn.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng xây dựng kịch bản lừa đảo bài bản, quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng với giá tốt nhằm thu hút người tham gia.

Công an TP.HCM khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can trong các đường dây núp bóng doanh nghiệp bán kỳ nghỉ để lừa đảo. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Để tạo lòng tin, các doanh nghiệp đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp và phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn đến chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia các chương trình du lịch, sở hữu kỳ nghỉ hoặc khai thác thông tin trên mạng xã hội để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi.

Sau đó, nhân viên liên tục gọi điện mời khách tham dự các chương trình tri ân, nhận quà tặng hoặc du lịch miễn phí. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đây chỉ là chiêu thức để đưa khách hàng đến trụ sở doanh nghiệp tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ.

Tại các buổi tư vấn, nhân viên liên tục đưa ra các thông tin về khả năng sinh lời, cam kết hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng hợp đồng với lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.

Sơ đồ chi tiết phương thức lừa đảo tinh vi thông qua hợp đồng kỳ nghỉ vừa được Công an TP.HCM triệt phá.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký các hợp đồng được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trường hợp khách hàng không đủ khả năng tài chính, nhân viên còn hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục nộp tiền.

Theo tài liệu điều tra, khi khách hàng có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm hàng loạt khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân và nhiều khoản phí khác.

Tin vào những cam kết sẽ được hoàn vốn hoặc hưởng lợi nhuận, nhiều người tiếp tục nộp tiền. Tuy nhiên, thực tế các đối tượng tiếp tục dẫn dắt khách hàng ký thêm các hợp đồng mới mà không nhận thức đầy đủ nội dung, khiến họ mất khả năng đòi lại số tiền đã đầu tư.

Từ ngày 10/6, Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo với phương thức, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp.

Các doanh nghiệp có liên quan gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch, Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc; Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất; Công ty TNHH YTS; Công ty TNHH Yes International; Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel; Công ty TNHH Invest Trip; Công ty Mariana Bay Group; Công ty Meli Club; Công ty League of Resorts (LORS); Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.