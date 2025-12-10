Đóng

Dùng drone tái hiện cảnh 'vạn kiếm quy tông’ như phim kiếm hiệp

(VTC News) -

Fan Shisan, nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc dùng hơn 30 drone hình thanh kiếm, tái hiện cảnh "vạn kiếm quy tông" như phim kiếm hiệp, thu hút hơn 50 triệu lượt xem.

Minh Vy
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới