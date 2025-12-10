+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Dùng drone tái hiện cảnh 'vạn kiếm quy tông’ như phim kiếm hiệp
(VTC News) -
Fan Shisan, nhà sáng tạo nội dung Trung Quốc dùng hơn 30 drone hình thanh kiếm, tái hiện cảnh "vạn kiếm quy tông" như phim kiếm hiệp, thu hút hơn 50 triệu lượt xem.
Minh Vy
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Dùng drone tái hiện cảnh 'vạn kiếm quy tông’ như phim kiếm hiệp
13:09 10/12/2025
Reels
Đại tá Nguyễn Quốc Vương làm Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh
13:07 10/12/2025
Tin nóng
Campuchia rút lui, SEA Games gặp biến cố lịch sử chưa từng có
13:04 10/12/2025
Hậu trường
Tài xế ở Quảng Trị ngang nhiên lái xe khách đi ngược chiều trên quốc lộ 1
12:54 10/12/2025
Tin nóng
Diễn viên 'Ván bài lật ngửa' sau 43 năm: Người qua đời, người sống kín tiếng
12:42 10/12/2025
Sao Việt
Đi bộ băng qua quốc lộ 1, bà lão 79 tuổi bị xe tải tông chết
12:42 10/12/2025
Tin nóng
Người bán hàng online, livestream phải thực hiện định danh, xác thực điện tử
12:38 10/12/2025
Thị trường
Dòng xe dừng 'thẳng như kẻ chỉ' chờ đèn đỏ trên tuyến phố Hà Nội lắp camera AI
12:37 10/12/2025
Tin nóng
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay
12:29 10/12/2025
Hậu trường
Cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức
12:28 10/12/2025
Tin nóng
'Suất ăn bán trú giá cao hay thấp không quyết định học sinh ngộ độc hay không'
12:23 10/12/2025
An toàn thực phẩm
Lịch cúp điện hôm nay ngày 11/12/2025 tại Quảng Ngãi
12:22 10/12/2025
Cần biết
'Bộ não số' của Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Việt Nam gây ấn tượng mạnh với LHQ
12:11 10/12/2025
Tư liệu
Bộ Y tế quản lý việc đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa
12:06 10/12/2025
Tin tức - Sự kiện
VinFuture 2025: Khoa học vị nhân sinh là trung tâm
11:47 10/12/2025
Tech360
Hành trình livestream gian nan: Nông dân phải trèo lên núi hứng sóng để bán hàng
11:45 10/12/2025
Tin nóng
Không cấp bằng trung học cơ sở, sẽ có bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
11:35 10/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Không có hồ sơ thông tin sản phẩm, 3 loại mỹ phẩm của một công ty bị thu hồi
11:34 10/12/2025
Tin tức
Phát hiện vỏ Trái Đất mềm như sáp: Manh mối sự sống ngoài hành tinh dần hiện hữu
11:30 10/12/2025
VTC NEWS TV
Đồng nghiệp giúp nhau trốn việc, in cả tập mặt nạ giấy để lừa máy chấm công
11:26 10/12/2025
Chuyện bốn phương
Dân mạng cười bò khi xem clip bố nhảy ăn mừng vì con trai đi lấy vợ
11:12 10/12/2025
Giới trẻ
Quốc hội 'chốt' taxi, xe khách không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ
11:11 10/12/2025
Tin nóng
Vì sao Campuchia rút khỏi SEA Games 33?
11:04 10/12/2025
Hậu trường
Suy thận, thở máy sau vài hơi hút thuốc lá điện tử
11:03 10/12/2025
Tin tức
Tổng thống Trump giải quyết xung đột Thái Lan- Campuchia: Mai tôi sẽ gọi điện
11:00 10/12/2025
Thời sự quốc tế
Mười gương mặt truyền cảm hứng khoa học toàn cầu năm 2025
10:57 10/12/2025
Khoa học - Công nghệ
Cử nhân AI đầu tiên tốt nghiệp xuất sắc, 22 tuổi trở thành trợ giảng đại học
10:52 10/12/2025
Chân dung
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi được vay đặc biệt với lãi suất 0%
10:49 10/12/2025
Chính sách thuế và cuộc sống
Chuyên gia phân tích lý do TP.HCM ô nhiễm không khí ít hơn Hà Nội
10:48 10/12/2025
Tin tức xanh
Panasonic Appliances Việt Nam nhận hai giải thưởng về phát triển bền vững
10:43 10/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân