Ducati Panigale V2 S mang động cơ nhẹ nhất lịch sử hãng về Việt Nam

(VTC News) -

Thị trường môtô phân khối lớn tại Việt Nam đón nhận phiên bản mới nhất của dòng xe thể thao từ thương hiệu Ý - Ducati Panigale V2 S với động cơ hai xi lanh cùng nhiều cải tiến lớn về cả kết cấu khung sườn lẫn hiệu suất vận hành cơ khí.

Mẫu xe thể thao hai bánh dòng sản phẩm mới áp dụng thiết kế tối giản, loại bỏ bớt các chi tiết thừa để tối ưu hóa tính khí động học khi vận hành.

Thay đổi mang tính cốt lõi của phiên bản lần này nằm ở khối động cơ hai xi lanh xếp hình chữ V góc 90 độ, dung tích 890cc. Đây là cỗ máy có trọng lượng nhẹ nhất trong lịch sử phát triển của Ducati với khối lượng chỉ đạt 54,4 kg. Hãng cho biết, động cơ xe sản sinh công suất tối đa 120 mã lực, cùng lực kéo cực đại 93,3 Nm, cung cấp sức mạnh bền bỉ và lực đẩy mạnh mẽ từ những dải vòng tua đầu tiên.

Khối động cơ 890cc thế hệ mới giảm 9 kg so với thế hệ tiền nhiệm, giúp xe đạt tỷ số công suất trên trọng lượng tốt hơn.

Điểm đáng chú ý về mặt kỹ thuật là nhà sản xuất đã chuyển từ cơ cấu van cưỡng bức truyền thống sang hệ thống van lò xo hiện đại. Sự điều chỉnh này cho phép kéo dài chu kỳ kiểm tra khe hở xu páp lên mức 45.000 km, giúp người sử dụng giảm đáng kể tần suất và áp lực chi phí bảo dưỡng định kỳ trong suốt quá trình vận hành lâu dài.

Công nghệ van nạp biến thiên giúp xe đạt được 70% lực kéo tối đa ngay từ dải vòng tua máy thấp ở mức 3.000 vòng/phút.

Bên cạnh cải tiến về động cơ, khung sườn của xe cũng được tái thiết kế để cắt giảm 17 kg, đưa trọng lượng khô của xe xuống còn 176 kg. Để hỗ trợ người lái kiểm soát xe ở dải tốc độ cao hoặc khi vào các khúc cua hẹp, xe được trang bị hệ thống giảm xóc cao cấp, bộ kẹp phanh hiệu suất cao cùng hệ thống điện tử hỗ trợ đo lường quán tính 6 trục.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước được thiết kế sắc sảo, tích hợp dải đèn định vị ban ngày tạo nên diện mạo nhận diện đặc trưng cho dòng xe thể thao.

Các trang bị bổ trợ an toàn kỹ thuật số và hệ thống cơ khí cao cấp giúp tăng cường khả năng kiểm soát độ bám đường cho người điều khiển.

Màn hình hiển thị màu kích thước lớn cung cấp đầy đủ thông số vận hành và các chế độ tùy chỉnh lực kéo, hỗ trợ phanh chống bó cứng khi vào cua.

Hệ thống ống xả của xe cũng được đặt gọn gàng phía dưới gầm thay vì kéo dài ra phía sau, giúp tối ưu hóa trọng tâm của toàn bộ phương tiện. Tư thế lái của xe cũng được tinh chỉnh lại với phần tay lái đặt thấp và phần gác chân lùi về sau, mang lại tư thế ngồi chuẩn xác cho những người đam mê tốc độ trên đường đua hoặc đường trường.

Hệ thống ống xả của xe cũng được đặt gọn gàng phía dưới gầm.

Phần đuôi xe được vuốt cao tối giản khí động học, tăng tính thẩm mỹ và làm nổi bật thiết kế tổng thể mang đậm tính thể thao của Ducati.

Tại thị trường Việt Nam, dòng sản phẩm này mang đến cho người tiêu dùng hai lựa chọn phiên bản với cấu hình trang bị khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn sở hữu hệ thống giảm xóc phân nhánh truyền thống đi kèm mức giá bán lẻ công bố từ 679 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất có hậu tố S trong tên gọi được tích hợp đồng bộ hệ thống giảm xóc thể thao chuyên dụng và có giá bán chính thức là 759 triệu đồng.