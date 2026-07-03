Du khách Singapore đến Việt Nam chỉ cần quét mã QR để thanh toán

(VTC News) -

Việt Nam và Singapore vừa đưa vào vận hành dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới, cho phép người dùng các ứng dụng thanh toán tại Singapore quét mã VietQRGlobal để thanh toán trực tiếp tại các điểm chấp nhận ở Việt Nam.

Giải pháp được triển khai bởi Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Liquid Group và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), mở thêm bước kết nối hạ tầng thanh toán số giữa hai quốc gia, góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và kinh tế số.

Đại biểu thực hiện nghi lễ ra mắt dịch vụ QR song phương giữa Việt Nam - Singapore.

Việc triển khai dịch vụ diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2025. Cùng với đà tăng trưởng của thương mại và đầu tư, lượng khách du lịch giữa hai nước cũng liên tục gia tăng, kéo theo nhu cầu sử dụng các phương thức thanh toán điện tử thuận tiện và an toàn.

Theo số liệu được công bố, trong 5 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Singapore tiếp tục là một trong những thị trường khách có tốc độ tăng trưởng tích cực.

Khảo sát của Tập đoàn Sân bay Changi cũng cho thấy 95% người Singapore từng đến Việt Nam mong muốn quay trở lại, đồng thời đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao và ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo mô hình kết nối giữa NAPAS và Liquid Group, người dùng tại Singapore có thể sử dụng các ứng dụng thanh toán tham gia hệ sinh thái của Liquid Group để quét mã VietQRGlobal tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và điểm mua sắm trên toàn quốc.

Giao dịch được xử lý theo thời gian thực với cơ chế quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore và đồng Việt Nam, giúp người dùng không cần mang theo tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ khi thanh toán.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến tiếp cận khoảng 5 triệu người dùng thông qua mạng lưới đối tác của Liquid Group tại Singapore. Khi hệ sinh thái đối tác tiếp tục được mở rộng, quy mô người sử dụng được kỳ vọng sẽ tăng lên, góp phần thúc đẩy thanh toán QR xuyên biên giới giữa hai quốc gia.

Bên cạnh lợi ích dành cho du khách, giải pháp cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ và du lịch tại Việt Nam tiếp cận nhóm khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao, đồng thời tối ưu hoạt động kinh doanh nhờ phương thức thanh toán đơn giản, dễ tích hợp và chi phí hợp lý.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc NAPAS cho biết: “Việc triển khai thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Singapore đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lộ trình mở rộng mạng lưới kết nối thanh toán của NAPAS với các quốc gia trong khu vực.

Trên nền tảng hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia và chuẩn thanh toán VietQR, NAPAS sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước mở rộng hệ sinh thái thanh toán xuyên biên giới, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện hơn cho người dân và du khách, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kinh tế số theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước”.

Đóng vai trò ngân hàng quyết toán trong mô hình thanh toán mới, VietinBank cho biết sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ và mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, NAPAS cùng các đối tác sẽ tiếp tục triển khai chiều thanh toán từ Việt Nam sang Singapore, hướng tới hình thành hệ sinh thái thanh toán QR hai chiều. Sau khi kết nối với Singapore, NAPAS đã mở rộng mạng lưới thanh toán QR xuyên biên giới tới 6 quốc gia, trong đó có 4 thị trường thuộc ASEAN, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu kết nối hạ tầng thanh toán khu vực, hỗ trợ thương mại, du lịch và quá trình hội nhập kinh tế số của Việt Nam.