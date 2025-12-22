Dự báo thời tiết 22/12: Miền Bắc đêm rét nhất dưới 13°C, trưa chiều trời nắng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật ngày 22/12/2025

Ngày 22/12, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An duy trì hình thái thời tiết mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 13°C, nhiệt độ ban ngày tăng nhanh, phổ biến 24-27°C, có nơi trên 27°C.

Ngày 22/12, miền Bắc tiếp diễn chuỗi ngày đêm rét, thấp nhất dưới 13°C, trưa chiều trời nắng. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị thời tiết tương đồng các khu vực trên khi trời mưa vài nơi, lượng mưa không quá lớn.

Cũng trong ngày 22/12, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Đêm 22 và ngày 23/12, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 22/12/2025

TP Hà Nội đêm và sáng mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 14°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hóa Đến Huế phía Bắc đêm mưa rải rác, ngày mưa vài nơi. Phía Nam đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 28-31°C.

Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.