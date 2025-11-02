Dự báo thời tiết 2/11: Miền Trung mưa như trút, miền Bắc chuyển mưa rét từ đêm

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 2/11/2025

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến tối 3/11, khu vực Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với lượng mưa ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, có nơi trên 750mm.

Hà Tĩnh, Quảng Trị dao động 200-350mm, cục bộ trên 500mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Từ nay đến chiều tối 2/11, phía Đông tỉnh Gia Lai mưa vừa, mưa to, lượng mưa dao động 40-80mm, cục bộ mưa rất to trên 150mm.

Dự báo thời tiết ngày 2/11, miền Trung tiếp tục mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Viên Minh)

Ngày 2/11, phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 3 và ngày 4/11, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, lượng mưa 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngoài ra, khoảng chiều và tối 2/11, thêm đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ. Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến 16-19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 2/11/2025

TP Hà Nội mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 22-24°C.

Tây Bắc Bộ mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 22-25°C, có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C, vùng núi có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hoá và Bắc Nghệ An) mưa rải rác; phía Nam mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to. Trong đó, Hà Tĩnh đến Huế mưa to đến rất to và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to và dông. Phía Nam mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28°C, phía Nam 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.