Dự báo thời tiết 1/11: Miền Trung mưa lớn, không khí lạnh liên tục tăng cường

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 1/11/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo ngày 1/11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3.

Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông nên Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An mưa nhiều nơi.

Dự báo thời tiết ngày 1/11, miền Bắc nhiều nơi mưa lạnh, miền Trung mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Châu Thư)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét, thấp nhất dưới 17°C.

Thời tiết Hà Nội có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất dao động 19-21°C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m. Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, trong hai ngày đầu tháng 11 (1-2/11), Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 700mm. Nam Nghệ An và Quảng Ngãi mưa to, lượng mưa dao động 100-200mm, có nơi mưa rất to trên 300mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 150mm trong 3 giờ.

Đêm 2/11 và ngày 3/11, Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa to đến rất to, lượng mưa 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng đêm 4/11.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nay đến 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh khả năng xuất hiện một đợt lũ. Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên mức báo động (BĐ)1, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông từ TP Huế đến Quảng Ngãi lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên mức BĐ3.

Tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại TP Đà Nẵng giảm dần, ngập lụt tại TP Huế tiếp tục giảm nhanh trong 1-2 ngày tới. Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 1/11/2025

TP Hà Nội có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21°C. Nhiệt độ cao nhất 21-23°C.

Tây Bắc Bộ có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, có nơi trên 26°C.

Đông Bắc Bộ có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 21-24°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.