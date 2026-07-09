Dự án Vành đai 3 TP.HCM phía Đông hiện thi công ra sao?

Từng được kỳ vọng hoàn thành trước ngày 30/6, đoạn phía Đông Vành đai 3 TP.HCM dài 14,7 km (qua TP Thủ Đức cũ) đến nay vẫn còn nhiều hạng mục dang dở. Ghi nhận tại công trường cho thấy nhiều vị trí thi công cầm chừng, trong khi khối lượng công việc còn khá lớn.