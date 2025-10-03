Đóng

Đồng Nhân dân tệ áp sát bước ngoặt lịch sử: Thách thức vị thế đồng USD

(VTC News) -

Sự trỗi dậy của đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đang tạo nên những cơn sóng ngầm, thách thức vị thế của đồng USD.

Nguyễn Ngọc
