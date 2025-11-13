Đội bóng 15 lần vô địch Việt Nam thuê 6 ngoại binh, muốn vào chung kết châu Á

(VTC News) -

Sau khi vào đến bán kết AFC Champions League nữ trong lần đầu tiên tham dự, câu lạc bộ TP.HCM muốn vượt thành tích này ở mùa giải 2025-2026. Đội bóng từng 15 lần giành chức vô địch quốc gia có sự chuẩn bị kỹ để hướng tới mục tiêu này, trong đó có việc chiêu mộ 6 ngoại binh.

"Chắc chắn mùa giải năm nay chúng tôi sẽ đặt thành tích vào càng sâu càng tốt, đặc biệt là cố gắng vượt thành cũ của CLB TP.HCM ở mùa giải trước", huấn luyện viên Nguyễn Hồng Phẩm cho biết.

“Đây là giải đấu giúp CLB nữ TP.HCM có thể phát triển mạnh mẽ hơn ở đấu trường châu lục. Trước giải, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ, nhất là chuyến tập huấn tại Hà Nội và đá tập với đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một để có thể hoàn thành mục tiêu".

Huỳnh Như và HLV Nguyễn Hồng Phẩm trong buổi họp báo trước giải.

Trong số 6 ngoại binh của CLB TP.HCM, 4 người từng khoác áo đội bóng này ở đấu trường châu Á mùa giải trước. Những nhân tố này sẽ không mất nhiều thời gian làm quen trở lại. Trong khi đó, 2 gương mặt mới cũng có sự thích nghi tốt trong giai đoạn đầu mới gia nhập.

"Họ đã có sự hoà nhập rất tốt với đội và tôi cảm thấy vui vì điều này”, HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết.

Đội trưởng Huỳnh Như nhận xét: “Ngoài 4 ngoại binh từng thi đấu ở mùa trước, 2 bạn mới cũng hoà nhập rất nhanh với các đồng đội. Tôi hy vọng các ngoại binh sẽ mang đến một làn gió mới cho CLB nữ TP.HCM tại giải AFC Champions League năm nay".

Ở vòng bảng AFC Champions League nữ mùa này, CLB TP.HCM được thi đấu trên sân nhà. Đối thủ của đội bóng Việt Nam là Melbourne City (Australia), Stallion Laguna (Philippines) và Lion City Sailors (Singapore). Các đội đầu bảng, nhì bảng và 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào tứ kết.