Doanh nghiệp ngành thực phẩm tìm cơ hội tại Thái Lan

Ngày 17/9, sự kiện Vitafoods Asia và Fi Asia Thailand 2025 diễn ra song song tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok. Đây là hai sự kiện quy mô lớn trong ngành thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng chức năng của khu vực Đông Nam Á.
Theo nghiên cứu của Market Minds Advisory, năm 2024, giá trị thị trường thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng chức năng tại Châu Á – Thái Bình Dương ước đạt 91,5 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 176,5 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 8%.
Thị trường thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng chức năng trị giá "tỷ đô" đang rất thu hút các doanh nghiệp trong khu vực. Doanh nghiệp Việt Nam cũng không là ngoại lệ, một số doanh nghiệp đã đến triển lãm Vitafoods Asia và Fi Asia Thailand 2025 để tìm kiếm cơ hội.
Bà Trần Trâm, đại diện bộ phận Kinh doanh quốc tế – Công ty CP Vĩnh Hoàn cho biết, doanh nghiệp mang đến triển lãm tại Thái Lan hai sản phẩm chủ lực là gelatin cá và collagen cá, được ứng dụng trong mỹ phẩm, dược phẩm và thực phẩm bổ sung.
“Gelatin và collagen của chúng tôi được sản xuất 100% từ cá. Gelatin ứng dụng trong việc sản xuất kẹo dẻo, còn collagen dùng để sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm bổ sung. Những sản phẩm mới có khả năng hấp thụ vào cơ thể nhanh hơn dù liều lượng sử dụng ít hơn”, bà Trâm nói.
Theo bà, thông qua triển lãm, Vĩnh Hoàn mong muốn kết nối thêm với đối tác Thái Lan và các doanh nghiệp trong khu vực, bởi Đông Nam Á là thị trường sôi động và giàu tiềm năng.
Ông Tạ Thái Sơn, Trưởng bộ phận Kinh doanh Công ty Nanovex, cho hay doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm tinh dầu Việt Nam như dầu quế, dầu gấc, dầu gừng, bột hoa hòe. Trong đó, dầu gấc là sản phẩm đặc trưng, ứng dụng nhiều trong thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng.
"Sản phẩm được đối tác quan tâm nhiều nhất chính là dầu quế và dầu gừng. Các sản phẩm này được sử dụng làm xà bông, nước hoa hay sản xuất thực phẩm. Bên cạnh đó, các khách sạn 5 sao, resort lớn cũng rất yêu thích sản phẩm dầu quế, dầu gừng của Việt Nam”, ông Sơn nói.
Theo ông Sơn, doanh nghiệp này đã có nhiều đối tác từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại chưa có đối tác từ Đông Nam Á. Chính vì vậy, triển lãm tại Thái Lan là cơ hội tốt để doanh nghiệp kết nối giao thương.
Bà Nguyễn Linh, đại diện Công ty GroupG Asia Pacific Việt Nam cho hay, doanh nghiệp này mang đến triển lãm sản phẩm bột dế và protein dế. Đây là các sản phẩm cung cấp chất đạm an toàn, giảm phát thải ra môi trường. Sản phẩm được ứng dụng trong sản xuất thực phẩm như mì, bánh phồng, bánh snack... Nhiều đối tác nước ngoài rất yêu thích các sản phẩm chế biến từ dế của Việt Nam.
Bà Rungphech Chitanuwat, đại diện ban tổ chức triển lãm chia sẻ, thị trường thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng chức năng tại Châu Á – Thái Bình Dương đang tăng trưởng nhanh chóng. Xu hướng này được thúc đẩy bởi sự nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về sức khỏe.
“Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng miễn dịch, kiểm soát cân nặng và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Các cơ quan chính phủ và tổ chức cũng đang tích cực thúc đẩy chế độ ăn uống cân bằng thông qua các chiến dịch truyền thông cộng đồng. Các loại đồ uống tốt cho sức khỏe cũng được quan tâm rộng rãi”, bà Rungphech Chitanuwat nói.
Theo bà Rungphech Chitanuwat, trong ngành thực phẩm bổ sung, các nhà sản xuất đang không ngừng phát triển công nghệ mới để đáp ứng hiệu quả các nhu cầu sức khỏe cụ thể như chống lão hóa, hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng ngày càng ưu tiên các nguyên liệu tự nhiên và hữu cơ, điển hình là nghệ, trà xanh và các loại thảo mộc.
Sự kiện Vitafoods Asia và Fi Asia Thailand 2025 là cơ hội để doanh nghiệp kết nối với các nhà cung cấp toàn cầu, khám phá giải pháp đổi mới và học hỏi từ các đối tác trong ngành. Sự kiện do Informa Markets tổ chức diễn ra từ ngày 17 - 19/9. Triển lãm thu hút khoảng 36.000 lượt khách đến từ hơn 70 quốc gia trên thế giới.