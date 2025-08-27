+
++
Đoàn xe tăng oai hùng bon bon trên phố, người dân vỡ oà cảm xúc
(VTC News) -
Người dân vỡ oà cảm xúc khi chứng kiến đoàn xe tăng và khí tài quân sự của Việt Nam xuất hiện trên phố tiến vào Quảng trường Ba Đình.
Tin mới
Công an Hưng Yên phá sới bạc kiên cố như boong ke, bắt giữ 18 người
18:07 27/08/2025
Bản tin 113
Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 28/8/2025 - XSTN 28/8
18:07 27/08/2025
Xổ số miền Nam
Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 28/8/2025 - XSQT 28/8
18:04 27/08/2025
Xổ số miền Trung
Xe pháo, tên lửa tiến vào trung tâm Hà Nội trước giờ sơ duyệt diễu binh A80
18:02 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 28/8/2025 - XSBTH 28/8
18:02 27/08/2025
Xổ số miền Nam
Bán 150- 200 nghìn đồng một chỗ ngồi, quán cà phê thu bộn tiền ngày sơ duyệt A80
18:00 27/08/2025
Thị trường
Bảo hiểm VietinBank tăng cường mở rộng mạng lưới hợp tác bảo lãnh viện phí
17:52 27/08/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
ĐH Bách khoa Hà Nội dành 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân về Thủ đô dịp 2/9
17:48 27/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Chiến sĩ A80 'thả tim', vẫy tay chào người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh
17:40 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
'Ngược dòng lịch sử, chạm tay tương lai' tại Triển lãm mừng 80 năm Quốc khánh
17:28 27/08/2025
Kinh tế
Tổng Bí thư: Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, loại bỏ những người vô cảm với Nhân dân
17:28 27/08/2025
Tin nóng
Loạt lăng mộ ở Huế bị đóng cọc thô bạo để kiểm kê giải phóng mặt bằng
17:23 27/08/2025
Tin nóng
Dự báo thời tiết Hà Nội trong buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80
17:17 27/08/2025
Thời tiết
Phát hành bộ tem đặc biệt ‘Dấu son lịch sử’ mừng 80 năm Quốc khánh
17:15 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Người dân mở hội, biến phố Hà Nội thành biển cờ đỏ sao vàng trước giờ sơ duyệt
17:09 27/08/2025
Tin nóng
Những khoảnh khắc hạnh phúc của hòa bình tại buổi tổng hợp luyện A80
17:05 27/08/2025
Tin nóng
Các nhà vệ sinh công cộng ở khu vực diễu binh A80
16:58 27/08/2025
Gia đình
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết hoàn thành nhiệm vụ diễu binh A80
16:57 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Chỉ ai thông minh mới tìm ra câu đố đuổi hình bắt chữ này
16:52 27/08/2025
Hỏi - Đáp
TP.HCM được cử thí sinh thi học sinh giỏi quốc gia nhiều nhất cả nước
16:50 27/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam 0-2 Kenya
16:50 27/08/2025
Hậu trường
Người lính già Thành cổ: Diễu binh hôm nay là ước nguyện của đồng đội nằm lại
16:36 27/08/2025
Quốc khánh 2-9
Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu Đất nước
16:30 27/08/2025
Kinh tế
Xe tải lao lên dải phân cách, húc gãy biển báo ở TP.HCM
16:24 27/08/2025
Tin nhanh 24h
Ra mắt đài quan sát Neutrino lớn nhất thế giới
16:19 27/08/2025
Khám phá
Bộ Chính trị yêu cầu cần có một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc
16:19 27/08/2025
Tin tức - Sự kiện
Trực tiếp Sơ duyệt Lễ diễu binh diễu hành A80 tối nay 27/8
16:15 27/08/2025
Tin nóng
Hành trình 6 lần phẫu thuật của 'một chiến binh nụ cười' 7 tuổi
16:09 27/08/2025
Sức khỏe
Mẹo bảo quản khoai tây không thối, mọc mầm
16:05 27/08/2025
Tư vấn
Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 28/8/2025 - XSBDI 28/8
16:04 27/08/2025
Xổ số miền Trung