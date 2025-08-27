Đóng

Đoàn xe tăng oai hùng bon bon trên phố, người dân vỡ oà cảm xúc

(VTC News) -

Người dân vỡ oà cảm xúc khi chứng kiến đoàn xe tăng và khí tài quân sự của Việt Nam xuất hiện trên phố tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Nhóm phóng viên
