Đoạn nhạc hiệu hào hùng này gợi nhớ đến chương trình nào của VOV?

Quân đội nhân dân

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng từ lý tưởng đó, chương trình "Quân đội nhân dân" ra đời và trở thành điểm nhấn quen thuộc phát trên kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).