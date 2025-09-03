Đoàn đại biểu quốc tế đến Quảng Ninh sau ngày Quốc khánh

(VTC News) -

Theo đó, đoàn đại biểu gồm 52 khách quốc tế đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ là đại diện cho các tổ chức nhân dân, tổ chức hữu nghị, tổ chức phi chính phủ, bạn bè và đối tác truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ngày 3/9, đoàn đại biểu quốc tế đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ tham quan Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh sau khi tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Tiếp đón đoàn, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh nổi trội của Quảng Ninh, trong đó nổi bật là hai Di sản thế giới gồm: Vịnh Hạ Long và quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Bà Nguyễn Thị Hạnh khẳng định qua chuyến thăm và giao lưu lần này, tình cảm gắn bó giữa nhân dân Việt Nam, trong đó có nhân dân tỉnh Quảng Ninh với bạn bè quốc tế sẽ ngày càng bền chặt, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong tương lai.

Sau buổi tiếp xã giao, đoàn đại biểu đã đi tham quan Vịnh Hạ Long nhằm có thêm trải nghiệm, hiểu biết và ủng hộ vùng đất, văn hoá, cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam.