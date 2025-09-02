Người dân TP.HCM 'đội mưa' chờ xem pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Anh Nguyễn Minh Tài (ngụ xã Long Hải) chia sẻ, năm nay TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực bãi biển, vì vậy từ sáng sớm anh cùng bạn bè đã có mặt để giữ chỗ. Dù chiều tối trời bất ngờ đổ mưa lớn, cả nhóm vẫn quyết tâm ở lại, bởi với anh, được chứng kiến pháo hoa rực sáng bầu trời trong ngày Quốc khánh không chỉ là một trải nghiệm đẹp mà còn là niềm tự hào, là cách để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước.