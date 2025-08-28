Dịp 2/9, ngày nào dự kiến hàng không đông khách nhất?

(VTC News) -

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dịp lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ 4 ngày nên lượng hành khách qua các sân bay dự kiến tăng trong 5 ngày (từ 29/8 đến ngày 2/9). Với nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, toàn hệ thống sân bay dự kiến đón khoảng 11.000 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 1,8 triệu hành khách.

Sản lượng khai thác nội địa khoảng 7.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.400 lượt cất hạ cánh/ngày (tăng 7% so với bình quân ngày thường tháng 8, tăng 15% so với cùng kỳ 2024), sản lượng hành khách dự kiến đạt 1,1 triệu hành khách, trung bình 220.000 khách/ngày (tăng 5% so với ngày thường tháng 8, tăng 10% so với cùng kỳ 2024).

Ngày cao điểm nhất dự kiến là 29/8 với 1.450 lượt cất hạ cánh và 230.000 hành khách.

Hàng không dự kiến đón khoảng 1,8 triệu lượt khách dịp 2/9. (Ảnh minh họa: ACV)

Trong khi đó, khai thác quốc tế cũng đạt mức kỷ lục, dự kiến 4.000 lượt cất hạ cánh, trung bình 800 lượt cất hạ cánh/ngày (tăng 1-2% so với bình quân ngày thường tháng 8, tăng 10% so với cùng kỳ 2024), sản lượng khách dự kiến đạt 750.000 người, trung bình 150.000 khách/ngày (tăng 2-3% so với ngày thường tháng 8, tăng 20% so với cùng kỳ 2024).

Sản lượng khai thác quốc tế chủ yếu tập trung vào các sân bay: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Tại Tân Sơn Nhất, mỗi ngày có khoảng 125.000 hành khách (75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế). Trong hai ngày 30/8 và 2/9 có thể lên tới 750 chuyến bay và 130.000 hành khách. Hiện sân bay đã hoàn tất việc chuyển đổi khai thác các chuyến bay nội địa sang Nhà ga hành khách T3.

Tại Nội Bài, lượng khách quốc tế đang có mức tăng trưởng mạnh mẽ, có thể đạt gần 44.000 người trong một số ngày cao điểm, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Lượng khách nội địa cũng dự báo tăng mạnh do sức hấp dẫn của loạt sự kiện A80. Vào ngày cao điểm, Nội Bài sẽ phục vụ khoảng 110.000 hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.